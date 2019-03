El camino de la transición saldría de Venezuela

Martha Lucía Márquez, directora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, explica que un cambio político no solo depende de factores internos, sino de asuntos externos como el apoyo de las potencias. “Las transiciones son multicausales. La salida podría ser negociada en distintos niveles, no solo a través de las potencias, sino también entre los actores autoritarios y los que impulsan la transición, es decir la oposición”, indica la experta. Márquez también explica que un eventual escenario en el que Maduro sale del poder solo porque lo cercó la oposición no es factible y, de suceder, tendría altos costos.