Personal de Guaidó sí tuvo contactos con supuesto mercenario acusado de invasión a Venezuela

Juan José Rendón, actual responsable del comité de estrategia del opositor Juan Guaidó, confirmó que de su bolsillo salieron 50 mil dólares para el supuesto contratista militar Jordan Goudreau, quien estaría detrás de una aparente ofensiva militar contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que fue desmantelada por el régimen el pasado 3 de mayo.

Sin embargo aclaró que los contactos con esa persona fueron exploratorios y que desde noviembre del año pasado no se hablan, además afirmó que el dinero que se le dio tuvo que ver con gastos relacionados con traslados y logística para diferentes encuentros.

“No estamos diciendo que no nos conocimos ni conversamos con ese señor, no estoy negando que le di un dinero por sus gastos y es transparente eso. Lo que el presidente Guaidó está diciendo es que él no está en eso. En su momento fue una actividad exploratoria y eso él lo reconoce y lo seguirá haciendo. El gobierno de Guaidó seguirá explorando todas las salidas, todas”, afirmó Rendón en una entrevista a Caracol Radio.

Aunque desde Venezuela afirman que se trató de un intento de golpe de estado en el que incluso habría participado el gobierno de Iván Duque, el estratega político afirmó que “la palabra golpe no cabe, porque captura y presentación a la justicia de un criminal no es un golpe, tenemos claro que hay recompensas por parte de estados unidos por las personas que están hoy en el poder de Venezuela”.

Sobre lo ocurrido el pasado tres de mayo en la supuesta invasión por vía marítima y en la que según el gobierno de Maduro hubo ocho muertos y dos detenidos, Juan José Rendón, afirmó que no se le pueden atribuir esas acciones a Juan Guaidó, “más allá, del dolor que le da al gobierno legitimo que unos jóvenes venezolanos motivados por su patriotismo fueran embaucados en una operación suicida por fines personales de este señor (Jordan Goudreau)”.