Al ser consultada la EDU sobre los motivos del retraso de las obras, solo acataron a responder que “estamos en trámites administrativos con la Secretaría de Infraestructura Física en cuanto a la adición de recursos para la terminación las obras de este nuevo tramo del viaducto Media Ladera”. No especificaron el monto necesario para continuar con el proyecto.

Mientras tanto, los 40 trabajadores que estaban en esta obra, ejecutada por la empresa Guerra Ingenieros Contratistas S.A.S., fueron trasladados a otras obras, a la espera de que lleguen los dineros para continuar. “Esa obra está parada hasta nueva orden”, relató uno de los vecinos de la zona.

No obstante, está el rumor de que las obras podrían reiniciarse el 15 de agosto, según comentó Romero, aunque por ahora esto no es cierto, ya que desde la EDU no dan fechas para que esto ocurra.

Este proyecto que forma parte del cambio de cara de la comuna 13 quedó a medio hacer, a la espera de que otorguen la plata necesaria para culminar los trabajos y así el recorrido que hacen cerca de 6.000 personas provenientes de todos los rincones del mundo no termine con un cartel que promete una obra a la que le falta 29%, y la cual tiene un periodo indeterminado para ser una vía transitable.