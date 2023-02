Quintero rechazó acuerdo de su propia Alcaldía para que indígenas puedan trabajar con niños menores de 2 años

Y llama mucho más la atención porque este punto fue justamente incluido en el apartado de los compromisos de la Alcaldía de Medellín, entre los que se encuentran también “habilitar corredores ancestrales”, en sitios específicos de la ciudad, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, de lunes a sábado, para vender productos que no podrán ser alcohol.

El documento en el que se plasmaron los acuerdos fue firmado por las autoridades indígenas, representantes de la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Antioquia, el Icbf y la Alcaldía de Medellín, es decir, personas que iban a nombre de Quintero, quien hoy dice que no acepta el acuerdo.

Una nueva polémica surgió alrededor de la comunidad indígena que ingresó hace unos días a la Alcaldía de Medellín y ocasionó varios daños. Aunque se conoció que el viernes 24 de febrero lograron un acuerdo con las distintas instituciones y que uno de los puntos es permitirles a las madres trabajar en las calles con sus niños que sean menores de 2 años, en la mañana de este lunes 27 el alcalde Daniel Quintero invalidó el acuerdo y dijo que no lo va a permitir.

No obstante, en la mañana de este lunes, Quintero manifestó que no avala el acuerdo y que se tenían que volver a reunir para quitar el punto en el que se permite estar con los niños menores de 2 años.

“Yo no acepto ningún acuerdo en el que los niños sean instrumentalizados. De ninguna manera. La instrucción que he dado como alcalde es muy clara, no puede haber menores siendo utilizados para la mendicidad en la ciudad, punto. Esa es una decisión clara y puntual”, dijo.

Así las cosas, se espera conocer en el transcurso de este lunes si se debe tumbar el acuerdo al que habían llegado tras varias horas de reuniones con las distintas instituciones.

Por lo pronto, la comunidad indígena embera katío sigue en el albergue habilitado en el coliseo Carlos Mauro Hoyos y ya llegaron a un acuerdo para su retorno voluntario a Chocó, su lugar de origen de donde fueron desplazados hace años.