Los voceros de los comerciantes y líderes cívicos del Centro de Medellín están alarmados y no es para menos. La directora de la Gran Manzana, Valentina Arredondo, denunció que en la mañana del miércoles 30 de agosto recibió amenazas como retaliación por las actividades que ella viene liderando para intentar garantizar el orden y la correcta convivencia en el corredor de Junín, tomado cada vez más por la informalidad, una informalidad que, en parte –señalan los voceros– responde a actores ilegales que ejercen control en el corazón de la ciudad.

“Es que no es un capricho de nosotros. Por muchas razones necesitamos que se ejerza ese control, esa regulación. Hay sectores neurálgicos en el Centro por donde pasan 250.000 personas al día. ¿Eso que nos dice? Que necesitamos, por ejemplo, garantizar una correcta evacuación en caso de cualquier emergencia. Los ingresos a los establecimientos comerciales están siendo bloqueados, zonas que tienen una connotación cultural y patrimonial como el sector en Junín están siendo deteriorados. Y cuando vemos que la Subsecretaría de Espacio Público no tiene capacidad para hacer presencia suficiente en el territorio, ni la Alcaldía se apropia de los procesos y las estrategias, pues nos toca a nosotros tomar la iniciativa. Y la respuesta a esto no pueden ser amenazas contra la vida, como le pasó a Valentina”, reclamó Manzano.

Lo de la falta de continuidad por parte de la Alcaldía en los procesos en torno al espacio público en el Centro no es una opinión subjetiva de los líderes agremiados. El año pasado la Subsecretaría de Espacio Público y la Gerencia del Centro se quedaron acéfalas tras las salidas de Yomar Benítez y Mónica Pabón cuando los comerciantes más reclamaban el apoyo institucional para los meses críticos, entre octubre y diciembre.

La convicción de los agremiados de que la Alcaldía decidió hacerse a un lado y asumir la posición de “arréglense como puedan” también está amparada en cifras. La Subsecretaría de Espacio Público pasó de tener 600 funcionarios a 252 en la administración Quintero. Según Jorge Mario Puerta, director de Corpocentro, en estos tres años y medio la ciudad ha llegado a tener apenas en operación 20 o 30 funcionarios regulando el espacio público. Para no ir muy lejos, el contrato de estos funcionarios termina este viernes y no se sabe qué pasará en los cuatro meses restantes del año.

Los 10 puntos más críticos del Centro exigen hasta 200 funcionarios, entre coordinadores, operativos, sociales y reguladores, para poder ejercer, más o menos, un control efectivo.