Capturaron a señalado del feminicidio de una mujer en San Antonio de Prado, en Medellín

–“Mano, yo no sé. Yo me fui. El niño quedó allá dormido. Yo voy por acá bajando la calle. Mano, yo no sé qué hacer. Voy a llamar a la Policía para que suban allá. No sé qué hice, mano– escribió el principal sospechoso.

–Pero el bebé quedó allá solo durmiendo en esa casa y Tatiana quedó en el otro cuarto, hermano– añadió el implicado en la comunicación.