Así fue la reunión en la que Danilo Rueda se vio con alias El Ronco en Medellín

En 2016, cuando la Policía lo capturó, según contó el blog de EL COLOMBIANO Revelaciones del Bajo Mundo, El Ronco les dijo a los agentes : “¿Ustedes no me van a dejar tranquilo, o qué?”. Al parecer, las autoridades le han seguido la cola hasta hoy.

Fue en esa reunión del 23 de septiembre cuando se le abrió la puerta a la negociación con el Gobierno Nacional. Allí, en el Dann Carlton, no solo estuvieron El Ronco y su abogado Edison López, también aparecieron otro ramillete de profesionales que conocen muy bien cómo se mueven los temas oscuros de la región: Álex Morales, quien representa a la banda Pachelly; Óscar Rincón, abogado de la oficina del Doce de Octubre; Michel Pineda, representante de don Berna; Yani Vallejo Duque, también de la oficina del Doce de Octubre; Sergio Alexánder Madrigal Bedoya, de la oficina del Mesa, y también Luis Eduardo Agudelo Suárez, quien trabaja con Edison López. Dicha reunión fue tan efectiva que el 19 de octubre desde la Oficina del Alto Comisionado se dictó la Resolución 046 para que estos abogados verificaran “la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”.

Desde entonces, la polémica no ha dejado de acompañar el proceso de paz del Gobierno en Medellín, pues según fuentes que conocen bien todos los tejemanejes, no hay una total concertación entre las bandas y la Oficina del Alto Comisionado. Las supuestas 12 bandas que habían confirmado sus intenciones de paz no están tan firmes.