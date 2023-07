A Nelson Alberto Ortega Gómez, de 58 años, lo mataron. Así lo confirmó el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de este viernes sobre el asesinato de este taxista, quien fue encontrado muerto dentro de su vehículo el pasado 20 de mayo en la vereda Media Luna, de Santa Elena.

“La víctima presentaba lesiones ocasionadas con objeto contundente. Según información preliminar, las autoridades recibieron información de la ciudadanía quienes advirtieron la presencia de un cuerpo sin vida en inmersión parcial al interior de una quebrada”, señaló el reporte.

A este taxista le hurtaron su vehículo, el cual apareció abandonado horas después en el barrio Enciso. Aunque en un comienzo, las autoridades dejaron este hecho como una muerte por establecer, desde un comienzo sus familiares indicaron que “estaba demasiado aporreado, creemos que le dieron muchos golpes por lo que vimos. No entendemos quién pudo hacerle eso, él no tenía enemigos, no sabíamos que tuviera problemas. Él era una buena persona, trabajador, alegre y servicial”.