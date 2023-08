Un hombre de la calle intenta mantener todo en orden. Su nombre es Javier Albeiro Velásquez, tiene 34 años y fuma bazuco todos los días. No es hincha de ningún equipo de fútbol, aunque en un brazo tiene tatuado el escudo de América de Cali, que se hizo a los ocho años. Una mañana se levantó, y el mal olor habitual le molestó. Entonces agarró un palo de escoba y comenzó a limpiar los alrededores de la estación Bicentenario.

En frente suyo estaba el tranvía, inaugurado en 2016, un símbolo de la transformación urbana de Medellín. Pero el parque, a todo el frente del moderno sistema de transporte, hedía. “Yo soy de la calle, pero me gusta el aseo. Como no hacían nada, yo mismo me desesperé y empecé a organizar esto, sin ayuda de nadie. Cogí un hijueputa palo de escoba y comencé a sacar la mierda”, dice Javier, a quien apodan el Indio.

Los alrededores de la estación Bicentenario dan náuseas. Junto al tranvía hay una serie de materas con árboles resecos, convertidos en chamizos, esqueléticos, que provocan tristeza de solo mirarlos. Sus raíces están cubiertas por basura que cada día tiene que retirar una empleada de Emvarias.