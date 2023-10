Aún así, informes de riesgo financiero hechos por profesionales de la misma Metrosalud y conocidos por EL COLOMBIANO hablan de dos factores que estarían agravando el estado del “paciente”: la mala gestión de las facturas y un posible sobrecosto en la compra de insumos. Un tercer factor, según denuncias, sería una presunta contratación de personal que en su mayoría no cumpliría con funciones misionales, por $1.200 millones mensuales.

La llegada de Valentina Sosa a Metrosalud, en enero de este año, marcó un cambio en el dominio político de la entidad, según fuentes políticas. No hay que olvidar que ella reemplazó a Marta Cecilia Castrillón, quien no solo fue esposa del hermano de Óscar Hurtado, el actual alcalde encargado de Medellín, sino reconocida cuota de la casa Suárez Mira de Bello. Su salida por pensión le habría caído de perlas a la administración de Quintero para entregarle el manejo burocrático de la entidad a Julián Bedoya, hoy candidato a la Gobernación, el mismo cuestionado por posibles entuertos alrededor de su título de abogado en la Universidad de Medellín.

En particular, los documentos manifiestan preocupación por la cantidad de facturas sin radicar ni consolidar para el cobro, que para el 31 de agosto sumaban $8.867 millones. Esto debido a “la insuficiencia de recurso administrativo de planta y, en el caso de los contratistas, los inadecuados perfiles del personal seleccionados y su alta rotación”. Señalan que la situación es más grave al sumar las glosas (cuentas objetadas) y las facturas devueltas que “va alcanzando los siete mil millones de pesos”.

El caso más evidente sería el del excongresista Adolfo León Palacio, con un contrato de asesoría por $10 millones mensuales. Oficialmente, la fecha de inicio fue el 18 de mayo hasta el 29 de noviembre. Sin embargo, hay datos contradictorios, pues Sosa aseguró que solo estuvo mes y medio; solo que EL COLOMBIANO accedió a un recibo de tesorería de septiembre 7 y que debió corresponder a sus honorarios de agosto.

Sosa negó que haya una nómina paralela y resaltó que para cumplir con 18 convenios interadministrativos con las secretarías de Salud e Inclusión Social, y el programa Buen Comienzo, hay casi 2.500 personas por órdenes de servicios. “Son psicólogas y nutricionistas que van casa a casa valorando a las familias”.

Le preguntamos por las funciones de Palacio y no supo responder en principio. Luego de apoyarse en un colaborador contestó que se trataba de una asesoría financiera. Lo extraño es que ella figura como supervisora del contrato y por tanto debió conocer esa información al dedillo. Por otra parte, contestó que no es verdad lo que dice el informe de auditoría interna sobre sobrecostos en medicamentos e insumos porque incluso, según ella, ha habido ahorros superiores al 16% en unas 260 referencias y aseguró no conocer los antecedentes de Casapharma en la contratación del Hospital General.