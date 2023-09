En la improvisada rueda de prensa, Quintero repitió con exactitud la narrativa de que hay un cartel que se robó $20 billones y que el uribismo está detrás. Entonces, el concejal Sebastián López , que no había abandonado el recinto, apareció junto a su copartidaria Claudia Ramírez para salirle al paso a Quintero y pedirle respeto por los opositores.

Le dijo a dos concejales “¡me voy pa’ no pegarle, hijueputa!” y “es el bobo al que le he gastado más tiempo”; y le contestó a una periodista que lo interrogaba por la denuncia del cartel de la contratación en la Alcaldía que ella “llevaba cuatro años trabajando como operadora política”. El alcalde Daniel Quintero pasó de las críticas y respuestas destempladas a los insultos , las groserías y las descalificaciones en el remate de su cuestionado gobierno.

“Me comentaron que el alcalde estaba en el recinto en una rueda de prensa para otra vez maltratar concejales con insultos, como lo ha venido haciendo toda esta semana. Salí entonces a refutarlo , porque llevo más de un mes insistiéndole para que salga a dar la cara , para que debatamos el tema de Tigo-UNE, pero lo único que he encontrado son insultos desde los consejos de gobierno”, explicó López.

López le respondió: “No le permitimos que venga aquí a hablar mal de los concejales. El que tiene que venir a responder qué está pasando con la plata de Medellín es usted. ¿Por qué Medellín está llena de huecos?, ¿por qué atracaron a Medellín?, usted es el que tiene qué decir por qué montaron un cartel aquí. ¿Qué pasó con los $8 billones?, ¿qué querían hacer con el billón de pesos de lo de UNE?”.

Y siguió: “¿Por qué no le da la cara a los concejales, Alcalde?, ¿por qué en este momento EPM está como está?, ¿por qué las luminarias de los barrios están como un pesebre?, ¿por qué la ciudad está llena de basura y de huecos?, ¿por qué los programas sociales se están cayendo?, ¿por qué a los adultos mayores se les robaron la plata?, ¿qué pasó con Buen Comienzo, alcalde, que se lo robaron?, ¿qué pasó con la infraestructura de los colegios que se están cayendo?, ¿qué pasó con las canchas deportivas?”.

En ese momento el alcalde, quien estaba tembloroso, pero aduciendo que era de la rabia “por el saqueo de Medellín”, fue que soltó la frase: “¡pa’ no pegarle, hijueputa!”.

No fue la única descalificación a un concejal. La semana había empezado con otra declaración destemplada durante el consejo de gobierno del lunes sobre el concejal Simón Pérez, quién votó no al proyecto para vender las acciones en UNE. “Simón Pérez que, con respeto, es el bobo al que le he gastado más tiempo. Le mostré de todas las formas qué significaba la decisión que estaba tomando y él (Pérez) decía que entendía pero en la votación hacía lo contrario”.