“Fue el gobierno por su omisión, por su falta de respeto a las normas, el que terminó generando un problema que está tratando de resolver con este proyecto. El gobierno sabía que no iba a tener los recursos de EPM y ahora vienen a echarle el agua sucia al Concejo porque hay programas desfinanciados. Si los hay, es por la falta de rigor técnico de este gobierno, no por culpa del Concejo”, señaló.

Rivera le concedió una réplica al concejal opositor Alfredo Ramos, quien criticó la presión que hay alrededor del Concejo para que apruebe el giro adicional de EPM por $330.000 millones. Recordó que desde diciembre pasado la Alcaldía sabía que esas transferencias iban a ser menores y que eso iba a comprometer el presupuesto de la ciudad para 2023. Sin embargo, eso no se tuvo en cuenta para la presentación del proyecto de presupuesto, radicado en noviembre de manera extemporánea y que finalmente se aprobó por decreto, sin el aval del Concejo.

Fabio Humberto Rivera, integrante de la coalición del alcalde Quintero y presidente del Concejo este año, le metió ayer presión a la discusión que se retomará a partir de las sesiones ordinarias que se instalarán mañana. Dijo que los recursos de 19 dependencias se congelaron hasta que el Concejo decida si autoriza o no a EPM a que transfiera más plata. Mencionó, entre otras, las Secretarías de Infraestructura, Desarrollo Económico, Inclusión, Medio Ambiente, Cultura, Seguridad, Salud, Movilidad, Educación, Planeación, el Inder, Buen Comienzo y Sapiencia.

Cuestión de narrativas

La discusión sobre el aumento de las transferencias de EPM, que se ha crispado más en las últimas semanas, se retomará desde mañana en el segundo periodo de sesiones ordinarias. El secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, prometió ayer entregarles a los concejales la información que pidieron en la socialización y en la primera parte del debate al proyecto.

La también opositora Leticia Orrego contó ayer que le solicitó a Hurtado que mostrara, rubro por rubro, para dónde irían esos recursos. “No podemos permitir que a una Alcaldía que está a punto de terminar se le autoricen $330.000 millones”, dijo.

En todo caso, la narrativa que el alcalde Quintero y su gabinete han intentado instaurar en la antesala de esta discusión es que la ciudad está desfinanciada por la no venta de las acciones de EPM en UNE, iniciativa que el Concejo negó en dos ocasiones. Pero ese argumento no cuadra, pues esa plata, que se estimaba entre $2,3 y $2,8 billones, estaba planeada desembolsarse en el plan de inversiones de EPM, no en los proyectos de la ciudad. Justo en el pliego de modificaciones de la ponencia para el proyecto de acuerdo 103 de 2022, que el Concejo hundió en primer debate el 29 de septiembre pasado, el artículo 2 decía: “ninguna suma de dinero, que provenga de la venta de acciones que EPM tiene en UNE, será objeto de transferencia al Municipio”.

También se cae por su peso porque, de haberse aprobado la venta de las acciones de UNE en el Concejo, los tiempos no habrían dado para que esa plata estuviera disponible ya, de manera expedita, pues se trata de un proceso largo de enajenación, que se extendería, según el cronograma de EPM, hasta mediados de 2024.