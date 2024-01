Pero ahí no para la panorámica de la difícil situación que dejó, según Patiño, la administración anterior. Resulta que la alcaldía saliente no solo omitió financiar el pago de los servicios públicos de alrededor de 400 colegios para 2024, sino que heredó una deuda de 3.400 millones de pesos correspondiente a ese rubro en tres meses de 2023.

“Nosotros, al ver la gravedad de la situación, que nos iban a dejar la ciudad ad portas de una emergencia sanitaria en los colegios, le escribimos y dejamos consignadas copias y trasladamos a algunos entes la declaratoria de emergencia, porque si no no íbamos a tener herramientas para tomar las decisiones que ya estamos tomando ”, agregó.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, el alcalde Federico Gutiérrez lamentó que la capital antioqueña haya alcanzado la cifra más alta de deserción educativa de los últimos doce años y dijo que, tal y como lo hizo en su primera administración (2016-2019) saldrá a buscar a los estudiantes barrio por barrio.

Por otra parte, la administración de Daniel Quintero tramitó en el Concejo la aprobación de vigencias futuras por 318.000 millones de pesos para reparar las instalaciones escolares, en un convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU); no obstante, el Secretario de Educación aseveró que a la fecha no hay ni uno de esos colegios recibidos a satisfacción, “es decir que más de 200 instituciones que se tenían que intervenir no se han hecho y más de la mitad tienen retrasos”.