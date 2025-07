Por EPS intervenidas, el Hospital General de Medellín les debe $18.000 millones a sus especialistas

“Hemos adelantado conversaciones con las directivas del hospital y manifiestan no tener recursos para cubrir estas deudas por falta de pago de las EPS, razón por la cual los servicios que prestamos de anestesiología, cuidados intensivos, pediatría, ginecología, oncología, instrumentación quirúrgica, enfermería y recurso humano de apoyo se suspenderán el día 31 de julio de 2025 a las 7:00 a.m.”, advirtieron los médicos en su ultimátum.

Si bien la institución se mantiene al día con el pago de la nómina de su personal médico vinculado de forma directa, luego de implementar un plan de saneamiento desde al año pasado, la entidad tiene problemas para ponerse al día con los servicios que prestan especialistas a través de agremiaciones.

“Nosotros como organización hemos podido soportar durante varios meses el no pago del hospital; sin embargo, llega un momento en el que el flujo de caja se estrecha y ya no es posible continuar haciendo ese pago, igualmente no es posible pagar la seguridad social. Además, el reporte que nos pasan los especialistas es que hay en este momento ausencia de insumos, medicamentos necesarios, por ejemplo, para dar anestesiología, antibióticos, que son necesarios para dar una adecuada atención a los pacientes” explicó Esteban Bustamante, vocero de los especialistas.

El líder señaló que desde ese gremio se ve con preocupación la situación de toda la red, señalando que las golpeadas finanzas de las IPS están poniendo en riesgo su trabajo.

“Hay una situación estructural grave del Gobierno Nacional. Alguna vez el gobierno habló del famoso ‘chu, chu, chu’ de las EPS y ahora pareciera que estuviera en el ‘chu, chu, chu’ de las IPS. Las EPS intervenidas son las que tienen mayor deuda con instituciones como el Hospital General”, añadió, planteando que, pese a comprender la situación, la agremiación también debe velar porque se reconozca el pago por su trabajo.