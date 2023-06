Y ese no es un dato menor, pues Duque ha sido uno de los más férreos opositores de Quintero, mientras que Cuartas ha estado del lado del alcalde en la coalición de gobierno. Es decir, el partido estaba definiendo su rumbo y no es un secreto que la posición de la bancada podría cambiar luego de esta elección.

Pero hay que centrarse en la elección. La escogencia de candidatos en varias ciudades, incluida Medellín, se hizo a través de una resolución del pasado 15 de mayo, que dio las facultades el Comité de Avales para la realización de las encuestas. Para esta labor se contrató a una empresa externa.

Pues bien, la encuesta en Medellín se hizo la semana pasada, de manera presencial, y los resultados se publicaron este martes 27 de junio. Un día después, desde temprano, Duque celebró su candidatura en Twitter y dijo que “¡Vamos a hacer la campaña más bonita de todas! Y quiero contar con ustedes”.

En un trino anterior, Duque dio las gracias a Cuartas, su contrincante, a quien felicitó por “la cordialidad pese a nuestras diferencias”. El ahora candidato, sin embargo, no ha hecho apariciones públicas y adujo que está con una gripa que lo tiene en cama.

Pero volviendo a los resultados, por redes sociales se cuestionó si la apretada ventaja con la que ganó Duque era perentoria. Se adujo que el 0,2 por ciento está generalmente en el margen de error. Sin embargo, una persona que conoce el partido desde el interior dijo que en las condiciones no se habló de margen de error y eso no quedó estipulado.

Cuartas no ha hecho pública su opinión frente a la encuesta, pero sí habló con EL COLOMBIANO. Dijo, precisamente, que no se ha referido a la situación porque el margen de error no le parece definitorio. “Yo lo que veo es un empate, no una victoria. Aceptaré si el partido finalmente le da el aval, porque esto se trata de unir, no de dividir”, comentó Cuartas.

El concejal dijo que la encuesta no le pareció una buena opción para escoger candidaturas. En su opinión, lo mejor hubiera sido que las directivas departamentales hicieran esa labor. Sin embargo, agregó, se sometió a las reglas del juego.