La cárcel que se construirá en San Cristóbal tiene en ascuas a la comunidad

De hecho, la Agencia para las Alianzas Público Privadas de Medellín (APP) señaló que aún ante las quejas de la comunidad por la construcción de la penitenciaría, la estructuración del proyecto fue desarrollada hace ocho años con base en el predio, “ por lo tanto, no es posible la modificación de la ubicación en esta etapa ”, indicó su director Rodrigo Foronda, agregando que el paso a seguir para la construcción de la cárcel es finalizar el proceso de selección de la licitación pública del concesionario que hará el proyecto.

Un lote que no sería apto para su construcción, la capacidad e idoneidad de las firmas interesadas en el desarrollo y administración de un complejo único en su tipo en el país, además de la lista de críticas que tiene la comunidad vecina hacen parte de las dudas que arrastra la cárcel de sindicados del corregimiento de San Cristóbal , luego de la aprobación de las vigencias futuras que le dio luz verde al polémico proyecto.

Dudas de la licitación

Aún así, las palabras del director Foronda dejaron dudas entre algunos ciudadanos, sobre todo en el hecho de que es un privado el que por primera vez cargará con la responsabilidad del proyecto carcelario y con su operación.

Una de esas personas es la concejal Leticia Orrego, quien desde la corporación ha mostrado su reticencia en la forma en la que se ha buscado que se aprueben las vigencias futuras por $675.000 millones de hoy.

“Están corriendo para adjudicar el contrato, a ver quien lo va a hacer, pero hasta ahora no conocemos siquiera el nombre de un solo privado interesado en medírsele a las obras. Eso para mí es gravísimo”.

Orrego llamó la atención también sobre la falta de elementos que consideró básicos para dar luz verde al proyecto como la licencia ambiental. “Puede que ni siquiera la den ¿Y qué pasa si no la dan? ¿Qué pasaría con los recursos? Porque no se podría dar el visto bueno para que se construya la cárcel sin ella”, añadió.

La corporada sospecha que tras “la maratón” para la construcción de la cárcel haya otros intereses. Sus suspicacias se basan en que, por ejemplo, pese a que la cárcel es responsabilidad de toda el área metropolitana, Medellín es el único municipio que decidió meterle mano al asunto.

“Además resulta que había plazo para cumplir el primer requerimiento del juez hasta marzo de 2024. Yo le pedí a mis compañeros que discutiéramos el tema en sesiones ordinarias. ¿Por qué la premura en la recta final de esta alcaldía si tuvimos tres años? ¿Qué quiere la administración con ello? Porque, ojalá me equivoque, pero es evidente que están buscando adjudicarlo antes de que termine esta administración”, apuntó.

Saldar deudas antes de construir

Y aunque parece que la decisión no tiene reversa, las comunidades de San Cristóbal y Nuevo Occidente no se rinden en su empeño para que el proyecto no se conjure allí y por eso han anunciado que darán la pelea hasta el final a través de acciones populares, pues sienten que son muchas deudas que las alcaldías –presente y pasadas– tienen con el territorio para que ahora les avienten lo que ellos definen como otro problema que los dejaría más emproblemados.