Lo cierto es que aunque presentó la solicitud oficial a Alianza Verde, está a la espera de que allí le den una respuesta positiva y aparezca en la lista con la que competirán el próximo 29 de octubre. “Soy optimista frente a la posibilidad de estar en un buen lugar, de estar en la lista al Concejo del partido Verde. La lista tendrá personas que representan muchas causas sociales en las cuales yo me siento identificado y, por lo tanto, ya me siento parte de esta lista”, agregó el concejal.

El posible aval del Partido Verde es el único camino de Pérez para volver a aspirar, pues las inscripciones de candidaturas en la Registraduría se vencen este sábado 29 de julio y él dijo no tener otra opción diferente en un partido o movimiento.

Se pueda lanzar o no, aseguró que seguirá acompañando a los 10 candidatos que tiene de su equipo a las JAL, entre las que están la comuna 10 (Centro de la ciudad), el corregimiento Altavista y la comuna 4 (Aranjuez).

“Yo he demostrado que a mí me gusta la independencia, me gusta el pensamiento crítico, yo no sirvo para ser esclavo de nadie ni cargarle las maletas a nadie, y en ese sentido, pues es buscar rodearme de personas con ese mismo talante y tenemos un sueño de participar en política”, añadió.

También le queda el camino, en caso de no concretarse su candidatura, de volver a la docencia, pues ha sido profesor durante muchos años.