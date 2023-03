Rechazo a aspirantes de Independientes “dobla” en encuesta al precandidato con más opciones

Quien resultó ganador con el 19% fue Upegui, seguido de López con el 15%. No obstante, al revisar los resultados aparece que la opción “ninguno” obtuvo el 40,5% de las respuestas dadas por los 1.000 consultados. Es decir, la opción que elimina a los tres postulados obtiene más del doble de votos que el precandidato con más chances.

Vale la pena decir también que las opciones del voto en blanco y no sabe o no responde alcanzaron respectivamente el 5,6% y el 14,9%. Es decir que si estas se sumaran, el precandidato Upegui es superado casi por tres veces entre las opciones que no le son favorables.

Siguiendo con el análisis de la encuesta, se observa que los mayores apoyos a Upegui provinieron de un 38,9% encuestados que se identificaron como militantes del Pacto Histórico. Aún así, también es llamativo que en la opción “ninguno” el 38,1% de los votos provino de miembros de esa colectividad.

Esta segunda encuesta, que buscó ser plural, contó con la participación de 1.000 encuestados, de los cuales 47% eran hombres y 53% mujeres. De estos, el 26% pertenece al estrato socioeconómico alto, 29,5% al medio, y el 44,5% al bajo.

Tras conocerse los resultados, Independientes anunció que los precandidatos Juan Carlos Upegui y Sergio López continuarán en la competencia por la candidatura a la administración distrital, la cual seguirá con un nuevo foro a realizarse en los próximos días y una última encuesta durante el siguiente fin de semana que definirá finalmente el proceso de selección.