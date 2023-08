¿Cómo le ha parecido la administración de Daniel Quintero?

“A mí me decepcionó, tenía otra expectativa. Me parece que le ha faltado planeación o planificación; el tema de las transferencias de EPM lo demuestra. Igualmente, no sabe comunicar y además un buen gobernante debe gobernar con todos”.



¿Qué conservaría y qué no de las cosas que él ha hecho?

“Realmente, casi que no le haría continuidad a nada de lo que ha hecho, porque se han equivocado mucho.

Hay un proyecto muy bien concebido, que es el proyecto de la atención a la primera infancia y aquí se desvió completamente, entonces eso para mí sale.

En cuanto al aseo, es desastrosa la obsesión que tienen por ese sistema de cargue lateral, que no tiene sentido, sobre todo cuando tenemos un riesgo de que la basura no la puedan seguir recogiendo el relleno de La Pradera y no hay alternativa porque se desviaron los recursos para otro lado”.



Usted fue concejal (2008-2011), ¿qué hizo ahí como para que la gente vuelva a apoyarlo?

“Fui el único concejal de oposición de Alonso Salazar, por lo tanto, ninguno de mis proyectos pasó. Tuve un proyecto muy bonito de trabajo decente y la votación, como digo molestando y en serio, daba casi siempre 20 contra 1, y ¿adivine quién era el 1? De todas maneras, sí trabajé muchos proyectos de Salazar, como el plan de desarrollo, que me pareció muy bueno, apoyé la Clínica la Mujer y otros proyectos”.





Dicen que los políticos buenos haciendo control político son malos ejecutores, y pareciera que usted encaja en ese modelo.

“Un político que quiera gobernar debe ser político; porque gobernar implica un modelo político, pero usted tiene que saberse acompañar porque la ejecución la hacen son los secretarios y de ahí para abajo”.



¿Cómo se va a financiar?

“Hay gente que maneja ríos de plata y yo manejo un chorrito. Tengo unos pocos ahorros y otros recursos van a ser donaciones de amigos que me quieren colaborar; la campaña va a ser bastante corta en recursos, pero hay que aprovechar solo los espacios para que la gente me escuche”.



¿Cuántos votos tuvo para ser concejal y cuántos necesita ahora?

“Obtuve 3.200 y necesito más o menos 300.000 más (risas)”.

¿Cómo los va a buscar?

“La gente me ha conocido como profesor por más de 35 años y ahí hay unos votos. He asesorado organizaciones sindicales y la mayoría de la CUT está conmigo; los educadores también están conmigo, pero además creo mucho en el voto de opinión”.



Llegado el momento, ¿con quién se aliaría y con quién definitivamente no, entre los candidatos actuales?

“Yo invitaría a que se aliaran conmigo, por ejemplo, a Deicy Bermúdez, Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez y, tal vez, María Paulina Aguinaga. En cambio, no con Federico Gutiérrez y Juan Camilo Restrepo, advirtiendo que me caen muy bien; Felipe Vélez tampoco; o sea que yo no me alío con personas que califico como de extrema derecha”.