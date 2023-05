El concejal Daniel Duque es uno de los dos precandidatos del Partido Verde a la Alcaldía de Medellín. En diálogo con este diario habla de los avances en la solicitud de su aval, de las persecuciones de las que ha sido objeto por el control político que le ha hecho a la alcaldía de Daniel Quintero y de las tensiones —que dice no entender— por las que Juan David Valderrama afirma que no haría una coalición con él.

Esas divisiones son profundas, ¿cómo ve la cancha en el comité de avales?

“Lo único que puedo decir es que tengo muy buenas relaciones en el partido: con el sector de Claudia López, con las personas que han sido más cercanas a la izquierda democrática y que apoyaron al presidente Petro. He hablado con Inti Asprilla, Katherine Miranda y Carlos Amaya. Y otra cosa que tengo clara es que mi línea roja es Daniel Quintero, a quien hemos denunciado desde la curul. Varias personas de la dirección nacional han abierto los ojos respecto a todos los escándalos que hemos denunciado”.

¿Cómo están las relaciones con el concejal Cuartas, contrincante suyo y que apoya al alcalde?

“La relación es cordial, pero tenemos diferencias políticas. Cuartas ha apoyado en todo a esta administración, le ha votado todos los proyectos, pese a eso lo respeto. Y está muy claro que ambos queremos llegar a la Alcaldía de Medellín”.

¿Si el partido avala a Cuartas sería cómplice de la cuestionable gestión de Quintero?

“Yo les he dicho que tenemos que tomar distancia con Quintero. Cómo es posible que tengamos una exsecretaria imputada. Hasta Cuartas ha dicho en el partido que él no sería candidato de Quintero. Eso es positivo, pero yo quisiera ver qué postura se va a tomar respecto a esas alianzas en caso de que a él le entreguen el aval. Si deciden apoyar las candidaturas de Quintero, apelaré a la objeción de conciencia”.

Usted se convirtió en una figura visible de la oposición, ¿eso le ha costado?

“Hacer oposición no es fácil, requiere de valentía, agallas y cuero duro, porque uno empieza a sufrir la persecución de un aparato como la Alcaldía de Medellín, que tiene $7 billones de presupuesto. Yo he sido objeto de acoso judicial por parte de funcionarios: me han denunciado, entutelado; hemos recibido ataques. Trataron de insinuar cosas en contra de mi familia, el señor Esteban Restrepo dijo, sin pruebas, que yo era un acosador sexual. Dimos a conocer la situación en Fiscalía, pero desde allí dijeron que no estaba en riesgo. Me han tratado de intimidar, de mil formas distintas, pero no tengo miedo”.

En ese ejercicio terminó acercándose mucho al Centro Democrático...

“Estoy convencido de que la función de los políticos no es quedarse en sus trincheras, a punta de dogmatismos, sin conversar con nadie. Yo he conversado con representantes del partido Farc, Isabel Zuleta, Susana Gómez, Luz María Múnera. He conversado con Alfredo Ramos, Simón Molina e incluso Federico Gutiérrez. ¿El ‘pacto de Chuscalito’? Ese era un buen intento para quitarle a Quintero la gobernabilidad sobre el Concejo. En cambio qué pasó: engavetaron los debates y pupitrearon proyectos muy importantes. No me arrepentiré de buscar el diálogo”.

Habla de conversar, ¿cómo van los diálogos con Luis Bernardo Vélez, Luis Peláez, Lucía González y César Hernández?

“Estamos construyendo un diálogo desde el año pasado, con gente del sector académico, social, económico, juvenil y cultural. Teníamos claro que, entre Lucía, Peláez y yo, había que sacar una candidatura. Pero Luis ya dijo que seguirá en la Asamblea y Lucía desistió de aspirar a la Alcaldía, pese a que muchos querían que lo hiciera. Yo, en cambio, sí estoy dispuesto, conozco Medellín, tengo buenas ideas. Pero este diálogo tiene que ser mucho más grande, con personas como Luis Bernardo, César y Juan David Valderrama. Y otra gente con la que podríamos llegar a acuerdos políticos”.