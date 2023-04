Estadounidense de 20 años murió en accidente de moto en Antioquia

En el hecho quedaron involucrados dos menores de edad que fueron remitidos al Hospital General y la Clínica Sagrado Corazón. Aunque no hay muchos detalles del caso, se sabe que los dos están en un estado muy delicado de salud.

La mujer no murió inmediatamente, sino que fue trasladada al hospital de Barbosa, donde intentaron salvarle la vida. Sin embargo, presentó un trauma cervical severo y falleció.

La víctima, identificada como Valeria Isaza, viajaba de pasajera de una motocicleta, cuando sucedió la tragedia. El reporte no especifica contra qué chocó el vehículo, solo que al parecer el conductor no observó “las debidas precauciones” en una curva.

Con esto presente, las autoridades de tránsito hacen un llamado para que los viajeros vuelvan seguros a sus hogares.

Lo más recomendable es no dejar el regreso para última hora, cuando más congestiones hay. Como es lógico, no tomar alcohol y descansar bien la noche antes del viaje, así como no exceder los límites de velocidad establecidos.