Aplicaciones que funcionan como “gota a gota” en Medellín tienen a sus víctimas al borde de la desesperación

La cuestión es que si los usuarios no pagan antes del plazo pactado, los prestamistas amenazan con enviar fotos a sus contactos más cercanos c on un mensaje anexo en el que alegan que el moroso es un “mala paga”. Con cada día que pase, al igual que los intereses de las deudas, las presiones aumentan y en un determinado momento ya las acusaciones apuntan a que al usuario es un abusador de menores u otro tipo de acusaciones graves.

Por fortuna, Montoya pudo hacer viral su testimonio antes de que el montaje extorsivo fuera distribuido a sus contactos , por lo que el asunto no trascendió. Aún así él periodista señaló que no descarta que alguien haya puesto su número en alguna aplicación de préstamos de dinero que usa como método de presión este tipo de amenazas.

“Recibí una serie de llamadas en la madrugada que no atendí y en la mañana tenía varios mensajes que me decían que sino pagaba una tal ‘multa por unos servicios que había adquirido’ empezarían a hacer circular una imagen mía por redes sociales en la que decían que yo era un maltratador de mujeres y que había violado una niña de 8 años”.

“A las tres horas comenzaron a decirme que iban a llamar a mis contactos diciendo que era un ladrón. Al día siguiente ví que habían mandado un foto a mis contactos acusándome de acosador y que yo los había puesto como referencia de pago. Con eso yo me fui a la Fiscalía pero allá me dijeron que ignorara los mensajes”, añadió.

A los tres días a Hurtado lo amenazaron con hacer pública una imagen en la que lo acusaban falsamente de ser un violador de niños y que había abusado de dos supuestos sobrinos, que ni siquiera tiene. Por ello debió interponer una denuncia por los delitos de acceso a información privada y tentativa de extorsión.

“A raíz de esa situación a mí me tocaba salir camuflado a la calle con gorra y tapabocas por miedo a que la gente me viera y me hiciera algo”, contó.

El asunto, según Hurtado, se ha vuelto preocupante en la ciudad, de hecho reseñó que en su barrio –San Francisco en Itagüí– un hombre de 70 años se habría suicidado al no soportar las presiones recibidas por las extorsiones. Este diario consultó a la Alcaldía de Itagüí la cual indicó desconocer cualquier información al respecto, y agregó que serán las autoridades las que aclaren el hecho.

Infortunadamente los registros de las autoridades no permiten discriminar cuantos de estos casos de extorsión que han ocurrido en el Aburrá son por estos métodos de cobranzas. Aún así, el temor que las víctimas experimentan se mantiene por mucho tiempo.

“Yo todavía sigo muy afectado, yo me alejé de todo el mundo y llegué a decir que no soportaba vivir más con esto y llegué a pensar en irme ‘al otro mundo’. Mi madre llorando me pedía que no pensara así, que todo tendría solución. A mí aún me da algo de miedo salira la calle, porque pese a que todo es mentira, uno no sabe a quien le pueden llegar esas fotos y que le coman cuento y lo terminen matando a uno,”, agregó Elkin.

“La muerte no es la salida permanente a un problema temporal”.

La psiquiatra María Mercedes Uribe indicó que aunque no hay estudios locales, si se ha notado que las situaciones extremas en torno a los temas sociales y económicos están llevando a más personas a pensar en el suicidio.

“La persona no tiene que tener un antecedente de enfermedad mental o de ideación suicida para que llegue a pensar en la muerte cuando tiene este tipo de problemas en los que se llega a perder la esperanza”, apuntó.

En la misma línea apuntó la psicóloga Laura Miranda Ávila, quien señaló que normalmente por las condiciones de los préstamos gota a gota, las personas fácilmente terminan incumpliendo los compromisos adquiridos quedando expuestos a las intimidaciones que pueden desencadenar altos niveles de estrés, ansiedad y angustia excesiva, llevando a la persona a no encontrar salida a su problemática financiera.

Las profesionoales también indicaron que es esencial para reducir el riesgo ante estos casos que el afectado posea una red de apoyo familiar o social que le permita expresar estas problemáticas así como que le pueda brindar una voz de aliento en un momento tan difícil.

“Lo ideal para la víctima es hablar de estos asuntos, porque al no comentarlos mayor es el peso y el dolor y más alta la posibilidad de perder la esperanza”, añadió Uribe.

Miranda también apuntó que en la medida de las posibilidades las personas ojalá pudieran tener un orden de las finanzas para que no tengan que llegar a estos préstamos. Y también es necesaria la intervención de un profesional en salud mental; así como el trámite de la respectiva denuncia ante las autoridades.

“La muerte no es la salida permanente a un problema temporal”, puntualizó Uribe.