En el barrio son conscientes de que muchas de las casas incluidas en el documento están en riesgo, pero no entienden por qué no hubo nunca un proceso de acompañamiento o de socialización. Dicen, quejándose, en cambio, que el documento llegó sin previo aviso y los tomó por sorpresa.

Lo que más ofende a Elkin Mazo, uno de los notificados, es que la orden les pide a los propietarios encargarse de la demolición y la remoción de los escombros. “Cómo quieren que tumbemos nuestras casas y que nosotros mismos nos llevemos los escombros, eso es una falta de respeto. La pregunta es qué vamos a hacer, dónde nos vamos a meter”, comentó Elkin.

Rosalba Piedrahíta, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Pesebre, contó que nunca hubo un anuncio previo a la orden y que se enteró porque los remitentes del documento se lo enseñaron. “Hay una tristeza muy grande. En ese sector hay muchas personas fundadoras del barrio, que llevan cincuenta años. Me dicen que El Pesebre se va a acabar”, precisó la presidenta.

La justificación del documento es el riesgo evidente en el que están las casas más cercanas a la quebrada. Dorian Arboleda, otra de las notificadas, se quejó de que antes de que se construyera la vía al túnel de Occidente, su casa tenía un retiro de 17 metros de la quebrada. Pero la construcción alteró el cauce y ahora pasa muy cerca de la vivienda. “Vea, ya no puedo dormir tranquila. He tenido que poner piedras para que no se entre el agua cuando hay crecientes”, dijo Dorian.

El documento recuerda la avenida torrencial del 25 de noviembre de 2018. Ese día cayó un aguacero de 120 mm que hizo “enojar a la señora”, que arrastró piedras y varillas, estrellándolas contra la margen derecha, donde están las casas. Ese día se cayeron varias casas de manera parcial y total.

Aunque después hubo nuevas avenidas torrenciales, llama la atención que el documento se centre en un hecho de hace más de cuatro años. Rosalba, de la Acción Comunal, se quejó en ese sentido de que solo se ha hecho mantenimiento a la quebrada luego de las crecientes: “Ahí sí llegaron con maquinaria a hacer el dragado, pero no hay ningún trabajo de prevención”.