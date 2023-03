La fuente del Parque Lleras lleva ocho años perdida

Entre el ruido de las miniexcavadoras y de las cortadoras de metal, los contratistas y obreros encargados de la renovación del Parque Lleras corren una maratón para dejar el espacio lo más “inaugurable” posible pese a que es evidente que las obras no están listas. Pero un ‘pequeño’ detalle de poco más de dos metros y casi 100 kilos de peso está olvidado, pues en los planos que revisan ingenieros y arquitectos no aparece la zona en el que estaría la centenaria fuente de bronce del Parque Lleras.

Pero siendo justos, esto no es culpa de los obreros ni atribuible a la actual remodelación del parque. Desde hace nueve años no se sabe cuál es su paradero ni qué destino tuvo. Contrario a lo que pasa cuando a la ciudad le duelen las cosas, la ausencia de este importante monumento para la historia de la comuna 14 parece que no le importó a ninguna de las últimas tres alcaldías.