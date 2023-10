Gremio médico de Antioquia le pide al Gobierno que evite el cierre de servicios de obstetricia en Hospital San Vicente

Sin embargo, este no sería el primer hospital que cierra definitivamente su atención para el departamento o la ciudad de Medellín. La Clínica del Rosario suspendió todos sus servicios desde el pasado 30 de junio, crisis que por esos días se sumaba a la saturación de los servicios de parto en hospitales como el San Vicente, el deterioro en la prestación de la red pública de Metrosalud en las unidades de Belén y Manrique, y el anuncio de la Clínica de las Américas Auna, de que solo contaba con una sala de partos, por lo cual no daba abasto para atender la demanda.

“Invitamos a la sociedad en pleno, y a los entes políticos, legislativos, administrativos, y académicos de la ciudad y del país, a no ser testigos indolentes del impacto del cierre de este servicio en la región, como resultado de un sistema de salud que convirtió la salud en un negocio y donde la obstetricia no es una apuesta para nadie porque no genera utilidades económicas”, indicó la autoridad académica en su misiva.

Además, advierten en el documento que de llegar a suspenderse en definitiva estos servicios, estarían enterrando 110 años de trabajo de esa facultad y ese hospital, que “no solo han atendido a las maternas más delicadas del departamento, sino que también ha sido el espacio de formación de muchas generaciones de médicos y especialistas”.

Así mismo, el presidente del Colegio Médico de Antioquia, el doctor Carlos Valdivieso, en entrevista para Blu Radio, señaló que ante esta crisis “se requieren acciones contundentes y contingentes que permitan evitar la perdida de todos aquellos valores y servicios médicos que han sido construidos por más de 100 años, tanto en Antioquia como en el resto del país”.