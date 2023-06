El precandidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, Andrés Julián Rendón, expresó su deseo de mantener abierto el camino de una alianza con otros aspirantes que vayan en la línea de enfrentar el eje Petro-Quintero en Antioquia, tras el rompimiento del Pacto de Indiana, del que también hacían parte Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez y Mauricio Tobón. ¿Cuáles fueron las razones de fondo para el rompimiento del Pacto que prometía llevar una alianza multipartidista a la Gobernación de Antioquia? “Yo espero que eso no se haya roto del todo. Como dice Shakira, se quebró un plato, pero no toda la vajilla. Entonces hay que seguir buscando la unidad. ¿Qué creo yo que jugó en contra de esta etapa inicial de la unidad? Dos cosas. La primera, no haber podido definir el mecanismo de la consulta, que era más diáfano, más democrático. Ahí solo estábamos habilitados para participar en las consultas el doctor Juan Diego por el Partido Conservador y yo por el Centro Democrático. Y nosotros en aras de preservar la unidad decidimos no acudir a ese instrumento y eso nos pasó factura. Y lo segundo es que el doctor Eugenio desde hace unos 15 o 20 días marcó una distancia respecto al proceso, aduciendo razones programáticas que por supuesto son relevantes, son muy importantes, pero había que definir el mecanismo, el instrumento bajo el cual nos íbamos a juntar para pasar a lo demás. Porque, entre otras cosas, lo que Prieto manifestaba alrededor de no estar de acuerdo con Antioquia Federal, yo también lo había expresado en privado y en público”. ¿Se refiere al eslogan de Mauricio Tobón? “Así es. Yo le decía a Mauricio que cuando uno habla de Antioquia Federal o bien, uno hace un llamado al separatismo, o no conoce qué es el federalismo. Y ambas cosas son inquietantes en un candidato a la Gobernación. Pero él decía que esa era su bandera y que era más un tema publicitario. También le decía al doctor Eugenio que no nos centráramos en eso ahora y que avanzáramos en definir el mecanismo”. ¿La alianza de cuatro se puede convertir en una de tres? “Yo creo que hay que seguir buscando la unidad. La unidad tiene que ser una sombrilla que nos permita consolidar la victoria y yo no voy a cesar en ese esfuerzo”. Pero le queda poco tiempo porque estamos a un mes y medio del cierre de inscripciones... “En la política pasan cosas tan rápidamente que yo no pierdo la esperanza que aún en ese corto tiempo podamos consolidar algo”.

Pero además del tema de Tobón y su Antioquia Federal, también había ruido por la cercanía de algunos de la alianza con el alcalde de Medellín... “Yo soy el único candidato a la Gobernación de Antioquia que ni en persona propia, ni con integrantes de mi equipo, ha tenido algo que ver, ni con Petro, ni con Daniel Quintero. Pero uno tiene que creerle a la gente lo que él manifestaba (Tobón) con mucha contundencia es que ya no tenía nada que ver con ellos. Entonces, uno no se puede poner a especular y decir, ¿será que está haciendo cálculos?, ¿o será que me está diciendo una mentira? porque se enloquece. Yo parto del principio de buena fe de creerle a la gente lo que dice. Yo me quedo con la tranquilidad de que nunca he tenido nada que ver ni con Quintero ni con Petro. Yo creo, precisamente, que la alianza que se teje alrededor de ellos es la que hay que derrotar en estas elecciones del 29 de octubre”. ¿Pero entonces usted dice que Tobón no es aliado de Quintero? “No, yo no estoy diciendo eso. Eso es lo que él decía, que él ya no tenía nada que ver con Quintero”.

Claro, una cosa es lo que la gente dice y más los candidatos y los políticos y otra son los hechos. El mismo Eugenio Prieto estuvo, por ejemplo, con integrantes de su equipo en la Secretaría de Movilidad y Terminales durante tres años con Quintero. Parece entonces que se estuvieran revolviendo unos y otros para la Gobernación. “Yo tengo como principio de vida recoger siempre lo mejor de las personas, creerles. En la política todos llevamos pasivos y activos. Yo me quedo con los activos de cada uno y cada quien tiene que lidiar con sus pasivos. Y para ellos un pasivo era haber tenido relaciones, distinto a mí, con Daniel Quintero o con Petro, porque también hay algunos que tuvieron relación con Petro. Y esperaron hasta el último día que Petro los nombrara en un alto cargo”.

Usted dice que no pierde la esperanza de buscar una coalición que es necesaria para llegar a la Gobernación, ¿entonces con quién sí la haría y con quién no definitivamente? “Hay que tener muy presente que el eje político a superar electoralmente es el que representan Petro y Quintero en Antioquia. No podemos permitir que el desastre que ha tomado lugar en Medellín se esparza a algún rincón del departamento y menos del país. Eso ya nos marca una línea sobre con quién no estaremos aliados y con quién sí podríamos seguir buscando una unidad”. O sea, ¿queda abierta la posibilidad de volverse a juntar con Juan Diego Gómez en el futuro? “Yo creo que hay que seguir buscando una alianza. Es que me parece que es muy claro que aún para mí, que pertenezco al partido mayoritario en Antioquia, que tiene cerca de 500.000 votos, que si yo estoy hablando de que es muy importante seguir consolidando una posible coalición, pues con más razón cualquier otro candidato a la Gobernación”. Después de este rompimiento del Pacto de Indiana, ¿usted ha hablado con algunos de los miembros de esta alianza para ver si la mantienen? “No, no hemos vuelto a hablar, salvo la comunicación que tuvimos para ponernos de acuerdo en qué íbamos a explicar. Y después de eso no hemos vuelto a tener comunicación alguna”.