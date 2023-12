Con esa experiencia inicial don Alberto se vino para Medellín y comenzó a trabajar en una panadería del barrio Caribe obteniendo como pago solamente la alimentación.

“Luego me pasé para otra en la Floresta, allá un trabajador me sugirió que ensayara con los buñuelos. Así que empecé mi negocito cuando tenía 19 años en la casa de un primo por Campo Valdés. De Campo Valdés pasé a Altavista. Allá un inspector de Sanidad me puso a trabajar pa’ él, prometiéndome una licencia de sanidad que nunca me dio. En fin, luego pasé a la 30 con la 70 a un localcito y él mismo me sirvió de fiador pa’ conseguir este local en el que llevo 50 años”, resumió Granados.