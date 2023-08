Incendios forestales no dan tregua: bomberos atienden otro en el cerro El Picacho

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), hacia las 10:40 de la mañana, fue activado el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín para atender el caso, sobre el que aún no hay un reporte completo.

Ante esta situación, las autoridades recordaron las acciones que pueden emprender los ciudadanos para evitar este tipo de emergencias. Aunque son medidas ya conocidas y repetidas, vale la pena que las tenga en cuenta.

Entre las recomendaciones están no prender fogatas en zonas boscosas, no realizar quemas que se puedan salir de control, no arrojar colillas de cigarrillo o vidrios en zonas verdes, pues todos estos elementos son detonantes para que se inicien incendios forestales.