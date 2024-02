Dicho convenio comprende compra de predios, estudios y diseños, mantenimiento, adecuación y obras nuevas de sedes para la operación de la modalidad institucional del programa. Este se firmó con la EDU por un valor inicial de $104.000 millones, para un plazo de 24 meses (entre el 6 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024), pero en una modificación posterior se bajó el monto a $96.945 millones.

Por otro lado, respecto al plan de infraestructura de Buen Comienzo, la directora aseguró que este contempla una inversión de $121.876 millones, para lo cual faltan unos $25.000 millones, pues el convenio interadministrativo vigente con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para este fin está en $96.945 millones.

No obstante, la suma del déficit para atención podría superar ese valor porque el nuevo gobierno planteó varias mejoras en la calidad del servicio, como aumento de los salarios a las profesoras, de auxiliares para los docentes y educadores de apoyo especial para todas las modalidades, que costarían alrededor de otros $18.000 millones.

Le puede interesar: Puerta a puerta buscan a los niños que no van al colegio en Medellín: ahora Nicol tiene un cupo para estudiar

Entre los componentes del contrato está la gestión predial de propiedades privadas para adecuar o construir nuevos jardines infantiles, tal como consta en los documentos publicados en la plataforma de contratación Secop II. Uno de esos predios que se acordó comprar y para lo cual se dejaron comprometidos $5.161 millones pertenece a la funeraria La Esperanza y está ubicado en el barrio Jesús Nazareno, en el Centro de la ciudad.

El costo de esta nueva sede, llamada proyecto Juan del Corral, ascendería a los $12.476 millones porque incluye también otros $7.315 millones de costos de obra e interventoría. Justamente lo que vale ese proyecto es una de las preocupaciones de Carmona, pues en su consideración es un valor muy elevado para un solo jardín infantil, a lo que se suma que, según contó, este está proyectado para atender a casi 300 niños y niñas en un sector donde la demanda, con base en datos del Dane, podría ser de unos 50 menores de edad.

Además: Crece el expediente Buen Comienzo: Fiscalía imputó otro delito a la exsecretaria de Educación de Quintero

Al respecto, el concejal Juan Carlos Upegui opinó que esta nueva sede se pensó para una zona con alta vulnerabilidad y que podría atender a “hijos de habitantes de calle”, personas en ejercicio de prostitución o vendedores informales que fluctúan allí.

En el caso de los niños de habitantes de calle no sería una opción, corrigió Carmona, pues estos deben ser puestos bajo protección del Icbf. Aunque los demás sí podrían ser potenciales beneficiarios del sitio, la directora sigue considerando que es un costo muy elevado para un solo jardín que, sin contar que tiene dificultades para obtener una licencia de construcción individual en vista de que este lugar está ubicado en zona de influencia del Plan Parcial Jesús Nazareno, lo que pone unos requisitos diferentes en esta materia.

“Nos han dicho que esto ya es un hecho”, sostuvo la directora de Buen Comienzo para dar a entender que, hasta el momento, no sería posible reversar la compra de ese predio a la funeraria, pese a que tiene otra dificultad: la obra no podría garantizar todos los requisitos para un centro infantil, como son la construcción de rampas y zonas de juego adecuadas que no serían posibles en un área llena de funerarias como lo es Jesús Nazareno.