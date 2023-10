El hoy ex director revela como, todavía sin posesionarse, lo inundaron con hojas de vida enviadas por el entonces secretario de Gobierno Esteban Restrepo, de la secretaria privada María Camila Villamizar y de Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero. Y como no importaba si no cumplían los requisitos para los cargos. Recuerda, por ejemplo, como en el caso de una de las hojas de vida que le enviaron para un cargo en el área financiera, cuando él le dijo a la secretaría Villamizar que la persona no cumplía con el perfil, “ ella simplemente me dijo: ‘¡Hacé que cumpla!’.

El 7 de marzo Esteban me mandó otro audio diciéndome que le diera trámite rápido a la vinculación de la persona que me había enviado para la dirección de Comunicaciones de Ruta N: “Ya es hora de que eso quede listo, porque me están preguntando todos los días en qué va eso”. Cuando oí el audio fui a ver el perfil y no se ajustaba al cargo.

Todos esos mensajes los dejé pasar, porque todavía no estaba en el puesto formalmente. En el caso de Cubides pensé que cómo lo iba a contratar si él estaba ya con la Alcaldía (asesor de asuntos estratégicos). Ya cuando empecé, el 3 de marzo el alcalde me invitó a una reunión con personas de FedeSoft y, para demostrar que se rodeaba de personas técnicas, dijo que me había puesto en Ruta N sin saber si yo había votado por él. Eso era cierto, nos habíamos conocido años atrás cuando yo trabajaba en un fondo de inversión y él era director de Innpulsa, nos habíamos visto solo un par de veces.

Ese mismo día tuve una reunión con Pablo Cubides y a quien me presentaron como el mejor amigo del alcalde Quintero. Él mismo me contó que incluso eran socios en la empresa Intrasoft. Pero el asunto no paró ahí, porque el 26 de febrero, Esteban me envió un audio diciéndome que Pablo Cubides iba a ser el enlace para los temas del Valle del software desde el despacho del alcalde y que su contrato debía ser con Ruta N con los mejores honorarios posibles, y que mejor si lo vinculaba.

Ocho días después, el 20 de febrero, aún sin posesionarme, Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero, me pidió una cita para que nos tomáramos un café. Eso hicimos. Hablamos de sus intereses en robótica de aplicarla para trabajar con niños, al final me entregó un sobre que tenía 3 hojas de vida y me dijo que esas eran personas que me podían ayudar en Ruta N, yo en ese momento lo vi normal.

Luego, el 13 de marzo, Esteban me preguntó por la vinculación de la primera hoja de vida que me mandó al día siguiente de mi nombramiento. Y en seguida apareció María Camila para preguntarme por las hojas de vida que me había pasado Diana Osorio. Yo le dije que nunca me habían dicho que era una obligación y que no veía la necesidad de tenerlas en Ruta N, a lo que me dijo: “mira a ver dónde las podemos tener”. Yo nunca accedí, no se hizo una sola contratación que estuviera por fuera de la norma.

Pero esa misma semana, María Camila me llamó para decir que se habían enterado de que había una vacante en el área financiera y que ellos ya tenían a una persona de confianza para el puesto y que, incluso, ya estaba en el concurso. Hablé con los de Recursos Humanos y me dijeron que era cierto, pero que no cumplía con todos los requisitos y eso se lo conté a María Camila y me dijo que yo tenía que hacer que cumpliera. Yo le dije: “pero ¿cómo así?”, y ella simplemente me dijo: “Hacé que cumpla”, y colgó.

Días después tuve la primera junta de Ruta N y le pregunté a María Camila Villamizar, que era la secretaria privada del alcalde: “bueno, Freddy Esteban me está haciendo una serie de peticiones, yo quiero entender cómo es la línea de mando aquí en la en la alcaldía”. Ella me dijo : “Mira, si Esteban te pide algo, es como si te lo estuviera pidiendo el Alcalde”. A mí me pareció raro, porque veía discursos distintos en ellos dos. No hice mucho caso y seguí adelante.

Tuvimos muy pocas reuniones de trabajo, casi siempre que me llamaban o me visitaban era para alguna hoja de vida. Sí estuvimos muy involucrados en el tema de ventiladores y demás, pero puedo decir que primaban las intrigas y querer ingresar personas a Ruta N.

El 8 de junio, es decir, veníamos desde febrero con el mismo cuento, me escribió Esteban: “Recuerda por favor continuar con el nombramiento de la hoja de vida”, se refería a la primera hoja de vida que me había mandado. Yo siempre me refería a que había que abrir un proceso, pero nunca cumplía y yo tenía a una persona muy buena en comunicaciones.

El 9 de junio me llegó otra hoja de vida: “también revisemos dónde, por favor”. Yo siempre revisaba y en ese caso me di cuenta de que era una persona que había sido candidato al Concejo de Medellín por el partido Independientes, entonces uno sí veía entre todos los perfiles a muchos con línea política o que los habían acompañado a ellos.

Pero un día se colmó todo y Esteban me llamó para preguntar qué pasaba con las contrataciones. Le dije que no iban porque no cumplían. Me insistió en el de comunicaciones y le dije lo mismo. Él me insistió en que hiciera que cumpliera, entonces yo le dije: “No, pero es que no cumple, yo no puedo hacer que cumpla”, a lo que me respondió: “Entonces lo que está malo es el perfil”. Yo le dije: “El perfil está bueno, el perfil está definido hace mucho tiempo y la persona que está en el cargo cumple con esos requisitos”.

Ese fue el punto de quiebre porque me dijo que yo no le estaba entendiendo: “Aquí prima lo político a lo técnico”. Me preguntó que quién había definido los perfiles en Ruta N y le dije que eran unos procesos anteriores a nosotros y que se fijaban desde Recursos Humanos, a lo que me respondió: “Bueno, entonces mándame la hoja de vida de la persona de Recursos Humanos, porque esa es la primera que tenemos que cambiar”. Ese día supe que mi estadía en Ruta N iba a ser muy corta, porque yo no iba a acceder a hacer esos cambios y a dañar el estándar de calidad del personal.

El 16 de junio, Pablo Cubides me citó a una reunión en la Secretaría de Desarrollo para hablar de la alineación de Ruta N con ese despacho para sacar adelante los centros del valle del software. En ese momento el secretario Alejandro Arias me llamó a un salón aparte y me preguntó por la primera hoja de vida, me contó que esa persona era muy amiga de Esteban, y de él, que lo contratara, que los estatutos de Ruta N no me impedían hacerlo, que ellos los habían leído.

El 6 de julio, Esteban Restrepo me volvió a enviar la hoja de vida del 9 de junio para preguntarme que cómo iba esa vinculación. Llegó un momento en que yo ya tenía como 5 procesos rodando y, efectivamente, pues abrí los procesos a concurso. Después de la charla con Alejandro Arias había quedado muy contrariado, pensé: “Tenemos dos secretarios, secretario de Gobierno y secretario de Desarrollo de la ciudad de Medellín y los dos están trabajando y leyéndose los Estatutos de Ruta N para ver cómo ponen a un amigo, eso me pareció como absurdo”.