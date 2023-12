¿Qué experiencia o requisitos aportaba E Training a la Unión Temporal que Ruta N no pudiera cumplir? Desde Ruta N respondieron que la empresa aportaba “la experticia técnica en el diseño, desarrollo y virtualización de los programas de formación para bootcamps , desarrollo de cursos presenciales e híbridos con cobertura a nivel nacional”. Por otra parte, les preguntamos a los directivos de E Training si tenían alguna relación personal o comercial con los directivos de Ruta N, pero al cierre de esta edición no habían respondido.

—Yo estuve conversando con el director y en este momento el proceso no se está surtiendo. A hoy no hay ni siquiera programada una junta para el análisis , dice Valencia, a quien, al parecer, o Vega o su subsecretario o ambos le han mentido.

Por teléfono, Valencia dice que a pesar de que no asistió a la reunión, ha estado muy atento al proceso, y que en el acta de junta de ese día, que él leyó, “quedó la aprobación sujeta a un análisis y a una presentación de argumentos técnicos que hasta el día de hoy no se ha dado. Mejor dicho, a hoy (6 de diciembre) no se ha aprobado por la junta” , señala.

Valencia afirma que en su responsabilidad como miembro principal de la junta no está aprobada esa Unión Temporal ni la participación en la licitación. No deja dudas: “Lo único que yo te puedo dar fe es que sin la junta no pueden estar en el proceso y no tienen esa aprobación de junta hoy ni la tienen programada para tenerla”.

Aunque no hay ningún documento que pruebe que Ruta N ya no hace parte del proceso, a última hora, vía correo electrónico, desde la entidad enviaron un comunicado diciendo que supuestamente ya no estaban participando del concurso, pues la Unión Temporal no había cumplido con el 100% de los requisitos de acuerdo con la evaluación preliminar de las propuestas.

Según esos informes, la Unión Temporal cumplió con todos los requisitos financieros y legales, pero se rajó en unos requisitos técnicos, que era justamente la razón por la cual supuestamente desde Ruta N buscaron a E Training. Si la mayoría de proponentes eran universidades, ¿por qué Ruta N no se buscó a una?

El plazo para presentar subsanaciones era hasta el 6 de diciembre, justo el día en que le enviamos el cuestionario a Humberto Vega. Si bien Ruta N no presentó observaciones a la evaluación preliminar, eso no quiere decir que no haga parte del proceso, pues todavía no se ha adjudicado y este puede cambiar en cualquier momento, tanto es así que en la noche de este 7 de diciembre, MinTIC publicó una nueva adenda que lo modifica.

De hecho, en la carta de la presentación de la propuesta, enviada el 16 de noviembre, dice que esta será válida por los siguientes 90 días calendario a partir de la fecha de cierre del proceso de selección.

De manera que todo indica que los directivos de Ruta N, en cabeza de Humberto Vega, ignoraron al secretario de Desarrollo Económico y a los demás miembros de junta, porque una semana más tarde de la asamblea en cuestión, el 22 de noviembre, inclusive seis días después de que hubieran mandado la carta de presentación, se suscribió en Bogotá la Unión Temporal Talento Tech Rnet 2023 entre Ruta N y E Training.

Pero eso, presentarse a la convocatoria sin la autorización de la junta, no es todavía lo más grave del asunto. Resulta que uno de los documentos que la Unión Temporal debía adjuntar al Secop era precisamente el acta en la que se autorizaba a cada una de las partes a participar en el proceso.