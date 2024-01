—Entonces, Carlos Castaño le dijo al obispo que me habían declarado objetivo militar porque estaba denunciando cosas que supuestamente ellos no habían hecho, que no torturaban, que no asesinaban, que no causaban dolor al pueblo. Y el obispo le dijo: ¿usted sabe qué está haciendo ella en este momento? Cuidando a 14 niños huérfanos. El padre me dijo que eso me salvó, pero que me tenía que ir, y me sacaron del Urabá.

Rosa Emilia Cadavid andaba con los niños, pero no sabía qué hacer con ellos. Nadie en una zona dominada por paramilitares la ayudó en un principio. Tal vez por el temor de correr la misma suerte de la madre que se llevaron: un cuerpo arrastrado al límite de la indignidad, fragmentado, disperso, tirado como basura a la vista de todos. El cuerpo de una mujer que en vida sufrió el dolor de ver asesinado al padre de sus hijos. Una suerte que parecía inexorable para Rosa Emilia, y tuvo que huir.

No era la primera vez que la declaraban objetivo militar, hoy dice que han sido diez ocasiones. Tampoco lo hicieron solamente los paramilitares. El hábito de religiosa que se puso en plena juventud la llevó a lugares donde sobrevivir era casi un milagro. Zonas de estruendos ajenos a la tranquilidad del campo; de zozobra y amenazas; de masacres y desplazamientos forzados; de gente saliendo con una carreta a buscar el cuerpo de un familiar desaparecido. Era como si la guerra la persiguiera y la alcanzara solo para obligarla a ver su destrucción.

La hermana Rosa, como todos la conocen, estuvo en pueblos de los Montes de María; del Chocó; del Urabá y el Magdalena Medio antioqueños, territorios desangrados por los grupos armados, por las guerrillas, los paramilitares, el Ejército. Han pasado 53 años desde que se volvió monja y recuerda la guerra vívida, pero no entiende su sentido, como sí entiende el dolor de las víctimas que se han apoyado en su hombro y el de las que no también.

Cuando era solo una muchacha, vivía en Bello, cerca de su natal Girardota, en una familia de 15 hermanos. Se convenció de seguir los pasos de Laura Montoya, la Madre Laura, quien entonces no era la única santa del país. Se unió a las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, la comunidad fundada por la Santa, en Dabeiba, Occidente antioqueño, en 1914. A la hermana Rosa la sedujo su legado de ayudar al desamparado, de velar por el olvidado, de no abandonar al desprotegido, y ya no recuerda cuántas veces ha llorado el dolor ajeno. Ni cuántas otras ha desafiado con denuncias y reclamos a caciques, gamonales cabecillas o jefes de grupos armados.

Narra que incomodó a la guerrilla, cuando alentó a los campesinos de San José de Apartadó, en el Urabá, a convertirse en comunidad de paz a finales de los 90, para declararse un pueblo neutral y que no los siguieran encasillando en un bando u otro. Recuerda que molestó al Ejército cuando se apareció con una grabadora a una reunión que el general (r) Rito Alejo del Río tuvo con una comunidad del Chocó, en tiempos en que era un secreto a voces que existían alianzas de la fuerza pública y paramilitares. Siguió incomodando cuando llegó a la comuna 13 de Medellín.