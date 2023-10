Pero antes que lutier fue carpintero. Y el problema de los carpinteros, dice, es que tienen una historia para cada cosa. El objeto que detona una de sus historias es la vieja y fina mesa de trabajo que compartió toda la vida con su papá desde el día en el que aprendieron a la brava que estaban desperdiciando el tiempo y el talento trabajando para otros. Un sábado de 1942, mientras esperaba a su papá en una esquina de Carabobo, ensayando cómo decirle que lo habían echado de la ebanistería en la que trabajaba, lo vio venir desde lejos desmadejado, casi deforme, arrastrando los pies. A Julio, su papá, lo acababan de echar de otra ebanistería porque dejó de servirles cuando se enfermó de una artritis que contrajo por la humedad en la que trabajó allí mismo durante años. Sin mucho que perder, con una casa en obra negra en lo que todavía no era el barrio San Cayetano, y una mesa esperando comida, se fueron para la tipografía De Bedout. La palabra empeñada fue suficiente para que allí los empujaran con el plante: un arrume de madera de guayacán amarillo con el que empezaron a hacer muebles de oficina en su propia casa , con las herramientas que hoy siguen sirviendo en el enorme taller incrustado en un pasadizo sin salida, al lado de una calle que desemboca en el jardín de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Así nació la ebanistería “Julio y León Vargas”, los dos confiables carpinteros a los que podían contactar marcando a un teléfono que apenas tenía cinco números: 422-51. El aviso persiste. Todo allí lo hace.

Ni un solo día les faltó trabajo y tampoco hubo día en el que León no sacara tiempo para interrogar a la madera que caía en sus manos hasta encontrar sus sonidos. Se inventó una especie de bafle de madera, le decían Tortuguita. La fama del sonido que producía fue tal que el nombre de León Vargas llegó a oídos de Remberto Osorio, el gran reparador y afinador de pianos de Medellín en esos tiempos. Osorio le abrió su taller y su cabeza y León aprendió a restaurar pianos con los ojos cerrados. A partir de ahí desarrolló su propia técnica para devolverle el sonido a esos pianos maltrechos que padecían el clima tropical. Pero su gran debilidad eran las cuerdas y arcos y encontró en un checoslovaco, Eduardo Polaneck, al maestro definitivo que lo guió por un mundo de músicas, invención y perfección matemátic a. Polaneck hizo carrera en Europa junto a grandes como Malats y Marchetti y aterrizó en Medellín donde se convirtió en maestro de conservatorio y abrió un estudio en Junín con Maracaíbo donde enseñó a tocar la guitarra bajo la técnica alemana.

Casi todo lo que cuenta, narra y explica don León lo hace con voz y rostro neutros. Casi todo menos las canciones que canta y la gratitud que revela. Donde guarda casi un siglo de recuerdos tiene un lugar especial para las personas que le regalaron su conocimiento con una generosidad sin reservas. Ahí está Polaneck al otro lado del teléfono escuchando a un angustiado León, frustrado por un violín que no dejaba descifrarse, pidiéndole repetirle la instrucción. –Me decía ‘aliste todas las herramientas, organícelas en la mesa. Llego a las 2 y 25. Tengo solo 10 minutos’. A esa hora entraba al taller, me despejaba todas las dudas en 10 minutos que valían por horas y se subía a su Renault, afanado con mil cosas por hacer”– Recuerda.

León no solo aprendió a restaurar violines sino a escucharlos. Y escuchándolos descubrió un fenómeno que surgía de la relación de las cuerdas y la madera que acentuaba los matices de las octavas –algo imperceptible para el oído desprevenido– y que las guitarras que había restaurado hasta entonces no poseían. Así que aprendió a reproducirlo en sus guitarras.





Dos instrumentos y una serenata



El problema de los carpinteros es que tienen una historia para cada objeto. Lo recuerda para explicar cómo terminó convirtiendo su casa en un museo con dos rarezas.



La herencia musical no vino solo de su papá.



–Mi bisabuela materna se llamaba Asunción. A mediados de los mil ochocientos trabajaba en una casa rica en el Centro y un día cualquiera vio colgada una guitarra en un clavo. Fue y le dijo a la patrona, ‘¿usted qué va a hacer con esa guitarra?’ Nada, dijo la patrona, ‘se la trajimos de Francia a la niña pero ya se casó. ¿Por qué? ¿Te interesa, Asunción?’ Mi abuela le respondió que se la quería regalar a su niña, o sea a mi abuela. La señora se la dejó llevar y mi bisabuela se la pagó a punta de planchadas–.