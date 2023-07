Pero García asegura que son casos puntuales, y en su mayoría restaurantes-bar que no lograron hacerle el quite definitivamente a los estragos que les dejó la pandemia.

Por lo menos cuatro grandes establecimientos no pudieron unirse a la recuperación del Lleras al arrastrar problemas administrativos que los hicieron inviables. En el corazón del Lleras hay dos locales vacíos donde antes funcionaban restaurantes que se convirtieron en referentes y atractivos del sector y en los que hoy es frecuente ver habitantes de calle y basuras.

Si bien buena parte del comercio que está al interior del cerco de vallas señala una disminución importante de los hurtos y algunos de ellos apuntan tener mayores ventas gracias a los grupos de turistas que retornaron a la Plaza, la cantidad de locales desocupados sugiere algunos fenómenos que la Alcaldía no ha advertido –o reconocido–.

En el edificio de la antigua Compañía Colombiana de Seguros, entre el Museo de Antioquia y la iglesia La Veracruz, al menos el 20% de los locales tiene letrero de “se arrienda”, lo que no deja de ser extraño si se tiene en cuenta que la Alcaldía lleva seis meses asegurando una reactivación del 100% del comercio de la zona gracias al cerramiento y que este es uno de los lugares más transitados de toda la ciudad.

Sin embargo, el directo ejecutivo de Corpocentro, Jorge Mario Puerta, señala que el impacto negativo es todavía mayor al que puede verse a simple vista. Dice que el gremio hotelero en toda la zona de influencia de la Plaza ha tenido un año durísimo por cuenta directamente del cerramiento porque, según insiste el directivo, la eficacia de esta medida ha sido superficial.

Lo que explica Puerta es que el comercio no funciona en islas sino que necesita que todo el entorno funcione correctamente y es justo lo que no está ocurriendo pues señala que la extorsión, la venta y consumo de drogas y la inseguridad no hicieron más que distribuirse en los alrededores y eso evita que nuevos comercios y nuevas ofertas de servicios lleguen para cotizar esta zona.

Tanto en el Lleras como en Plaza Botero esperan a que la nueva alcaldía que está a cinco meses de asumir construya sobre lo bueno que pudo haber dejado esta administración en su intervención en ambas zonas y encuentre la fórmula para la recuperación total de dos sectores que son la cara visible de la ciudad ante los turistas de todo el mundo.

Expectativa por los grandes proyectos

En el Lleras están a la espera de que se concrete el Área de Revitalización Económica (ARE) que la Alcaldía prometió dejar lista antes de marcharse. La ARE es un modelo de coadministración del espacio público en el que el distrito firma un convenio con una entidad sin ánimo de lucro conformada por comerciantes para el aprovechamiento económico del espacio público cuyos beneficios van destinados a financiar proyectos sociales y económicos en el sector. Por otro lado, hace unos días Corpocentro entregó en presencia de varios candidatos a la alcaldía los resultados del proyecto El Centro propone con el que pretenden darle insumos a la administración para adelantar transformaciones de fondo. Uno de las principales conclusiones, explica Jorge Mario Puerta, es que el Centro no necesita nueva infraestructura pública y, más bien, con esos recursos, detonar grandes proyectos sociales con poblaciones específicas: venteros ambulantes y habitantes de calle. Este enfoque, dice Puerta, sería un punto de quiebre para empezar a recuperar el Centro, tal como ha sido la promesa inconclusa desde hace medio siglo.