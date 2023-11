🚨SE PERDIÓ LA PLATA🚨



Mañana en @Metrosalud no habrá anestesiólogos, no se harán cirugías de ortopedia, no habrá ginecobstetricia, tampoco hay pediatras disponibles. Existe una alta posibilidad de que en Manrique no se pueda atender partos. 🆘 pic.twitter.com/JelhxkPCKp