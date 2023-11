Lo que no cuenta el secretario es que tampoco asistió a 18 comisiones accidentales a las que se le convocó para tratar este tema y que en 5 de ellas ni siquiera presentó una excusa. Además, aunque la Alcaldía publicó cientos de facturas sobre estos gastos, el funcionario no ha dado al concejo otra información complementaria, que se le ha pedido con derechos de petición y tutelas, como quiénes y por qué gastaron de ese fondo.

Sobre la excusa médica, el concejal recordó que no se le aceptó en la corporación, pero que no haber ido al debate de control no es la única razón. “Él no ha venido dando respuesta, y es una de las razones de la moción de censura, a los requerimientos que ha hecho el Concejo de Medellín, particularmente en preguntas concretas que se han hecho sobre la forma como se han manejado los fondos fijos”, sostuvo Ramos, quien añadió que el funcionario no ha entregado las facturas de los últimos meses.

Ramos también recordó que en el proceso de solicitud de información a Duque hubo incluso un incidente de desacato por no responder a tiempo ni completos los derechos de petición y tutela. El corporado dijo que los concejales han cumplido la ley en este proceso y que no tienen miedo de proceder, si bien, falta esperar qué opinan los demás en el debate de esta tarde.

Le puede interesar: Imputarán a siete exfuncionarios y seis contratistas de la Alcaldía de Daniel Quintero por presunta corrupción en seis contratos

Lo cierto es que Duque también estuvo en medio del debate luego de que Daniel Mendoza, creador de Matarife, renunciara al partido Independientes, del exalcalde Daniel Quintero, que lo había avalado para presentarse como candidato al Concejo de Bogotá.

Entre otras cosas, Mendoza hizo fuertes críticas a Duque y le envió al partido el mensaje de que lo mejor era apartarlo. En la intervención en video, que dura unos 10 minutos, el creador de Matarife también manifestó que Independientes es un círculo que no está interesado en abrir puentes de comunicación ni diálogos internos que permitan la autocrítica, pues está compuesto por una “estructura vertical” y es una “rosquita de amigos”.