Los hechos se registraron a las 9:30 a.m. en la calle 50 con la carrera 79A, en este sector del occidente de Medellín, cuando la mujer, que estaba cruzando la calle, fue elevada por la moto varios metros , provocándole las fatales lesiones. Incluso, sufrió desprendimiento de una de sus extremidades inferiores.

Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín avanzan en las labores de inspección al cuerpo sin vida del transeúnte, por lo cual cerraron la calzada en sentido oriente-occidente (Estadio-Calasanz) entre las 9:50 y las 10:36 a.m.

La identidad de la víctima no se conoció porque no portaba documentos. Se estima que tendría entre 55 y 60 años. En el sitio no se hicieron presentes familiares de la fallecida.

El conductor de la moto sufrió múltiples lesiones y fue trasladado por la Secretaría de Salud a un centro asistencial cercano. Se desconoce su estado de salud.