A las salas de urgencias de Medellín no les cabe un paciente más

“Esto está colapsado desde anoche. La trajimos desde las 10 de la mañana de ayer y apenas la vinieron a ingresar a urgencias como a las 5 horas. Eso está lleno de gente. Cuando entré alcancé a ver gente que se quedó amaneciendo afuera, gente llorando que a la 1 y 2 de la mañana no la habían atendido. Vi un man con la mano quebrada, con uno de sus dedos destrozados, y a las 2 de la mañana no lo habían atendido y llegó antes que yo”, narró, señalando que los tiempos de espera parecieran haberse triplicado.

Problemas cruzados

Pese a coincidir en los síntomas, otras instituciones y líderes plantean que las causas que explican la actual congestión van más allá del debate por la reforma a la salud.

Al ser consultado sobre la situación en la clínica León XIII, Carlos Andrés Restrepo Castro, director de Salud de esa institución de la IPS Universitaria, precisó que durante la última semana la situación ha sido especialmente crítica.

“El porcentaje de ocupación se ha mantenido alto. Este último mes hemos estado siempre por encima del 93%. El lunes, el domingo y la semana pasada estuvimos con porcentajes de ocupación de entre 105% y el 110%. Eso lleva a que los tiempos de atención sean más demorados”, explicó el director, señalando que, dentro de las razones que explican ese repunte, está el reciente cierre de servicios de otras instituciones, que ha generado una reacción en cadena que tiene congestionada a toda la red, especialmente a los hospitales y clínicas más grandes.

Pese a esa coyuntura, Restrepo consideró que atribuir esa congestión a la reforma a la salud sería simplificar el problema, advirtiendo que la ciudad arrastra desde la pandemia secuelas que quedaron de la pandemia.

Bajo una óptica similar, Andrés Trujillo Zea, director General de la Clínica CES, señaló también que desde la pandemia ese hospital ha estado con una alta presión en sus servicios de internación, que han afectado la prestación del servicio de urgencias, por la reducción en los tiempos de rotación de camas.

En abril, precisó, identificaron una demanda superior en todos los servicios, especialmente en urgencias, pero también en otras especialidades como cardiología, cirugía y neurología, en muchos casos asociados a cuadros clínicos que se agravaron en los pacientes durante la pandemia.

Pese a no dar declaraciones, otra institución que confirmó tener su servicio de urgencias con una alta ocupación fue el Hospital San Vicente Fundación que, no obstante, señaló que dicho nivel de ocupación se encuentra dentro de los niveles habituales de esa institución, por lo que no los encontró asociados necesariamente a la incertidumbre de la reforma a la salud.

Más allá de esta situación, para acudientes como Mauricio Ramírez la principal preocupación es que esa congestión parezca convertirse en parte del paisaje y sean los pacientes los que cada vez vean más obstáculos para tener un servicio oportuno.