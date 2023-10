Federico Gutiérrez no se atreve a decir cuándo ha cometido una imprudencia, pues dice que es un hombre que dice lo que piensa y a veces simplemente se le suelta la lengua. Su actividad favorita es el deporte y a quienes más ama son su familia. Espera salir alcalde en ocho días, como dicen todas las encuestas, pero no se confía.

“Yo no sé si hay felicidad perfecta. Pero se debe tratar de hacer lo que a uno le gusta. Estar al lado de las personas que uno ama. Y saber llevar la vida en sus altibajos”.

En sus épocas de alcalde, a Federico Gutiérrez se le hacía una comparación burlona con Batman, pues salía en las noches con la Policía a capturar delincuentes; hubo un desfase, porque su superhéroe favorito es Supermán, el hombre de acero. Dice que no odia a nadie y que tampoco tiene miedos, el candidato más opcionado para llegar a la Alpujarra, según todas las encuestas, habla de sus amores, sus amigos y del talento que siempre quiso tener.

¿Cuál es su actividad favorita?

“Me encanta trotar y montar bicicleta”.

¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada en la humanidad?

“La solidaridad”.

¿En qué ocasiones recurre a la mentira?

“No, no me gusta la mentira”.

¿Qué es lo que menos le gusta de su aspecto físico?

“Que me estoy quedando calvo, pero no me importa”.

¿Qué talento le habría gustado tener?

“Tocar un instrumento musical. Por ejemplo, a mí me encanta el vallenato y estuve en clases de acordeón, pero no me dio”.

Entérese: “Lo de Petro con Antioquia es un chantaje”: Federico Gutiérrez

¿Quién es la persona viva a la que más admira?

“El papa Francisco, a quien conocí cuando vino a la ciudad, fue un día muy especial para mí”.