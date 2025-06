¡Pilas! Este es el pico y placa para este miércoles 11 de junio

El bolsillo no está para multas y mucho menos por algo tan fácil de cumplir como el pico y placa. Por eso, le recordamos que este miércoles 11 de junio, en Medellín y el Valle de Aburrá, no pueden salir los vehículos particulares con placas que terminen en 5 y 9 ni las motos de dos y cuatro tiempos que comiencen con alguno de esos dos dígitos. Si usted es conductor de taxi, recuerde que la restricción aplica para aquellos con placas terminadas en 8.

No está de más recordar que en el caso de las motos y los carros particulares la medida aplica desde las 5:00 a.m., mientras que en el caso de los taxis comienza a las 6:00 a.m., pero en los dos casos va hasta las 8:00 p.m.

Las autoridades de movilidad recordaron que solo los vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural que cuenten con licencia de tránsito actualizada pueden salir aun con la restricción. Tampoco deben quedarse parados los automotores dedicados a la atención de emergencias, que presten atención médica personalizada y/o domiciliaria, que se dediquen a labores relacionadas con el rescate de órganos y tejidos o el trasplante de los mismos.