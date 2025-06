¡Pilas! Este es el Pico y Placa para el viernes 6 de junio de 2025 en Medellín

Recuerde que el Pico y Placa en Medellín y el Valle de Aburrá de este viernes, 6 de junio, aplica para los vehículos con placa 0 y 6.

En el caso de los carros particulares no pueden salir entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m. los que terminen en 0 y en 6. También tienen pico y placa las motos de 2 y 4 tiempos que inicien en 0 y en 6.





Asimismo, los taxis también tienen restricción entre las 6:00 a. m. 8:00 p. m. Este viernes no pueden circular los taxis con placas terminadas en 0.



De acuerdo con las autoridades, se exonerarán las vías de conexión regional y nacional como: la avenida Regional, la vía a Las Palmas y la vía a Occidente. También siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10.



La multa por incumplir la medida es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo.