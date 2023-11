“Le decimos no la violencia machista. Por eso, desde la Secretaría de las Mujeres lanzamos la campaña #TodosLosDíasDigoNo, la cual busca transformar prácticas cotidianas que mantienen las violencias machistas, sexistas y patriarcales contra las mujeres”, señaló la secretaria de las Mujeres, Angélica Ortiz Maya.

La secretaria señaló que con la campaña se busca reivindicar el derecho a decir no a naturalizar las violencias; “a sentir que debemos callar y avergonzarnos; a sentirnos solas ante las violencias. Invitamos a los hombres a decirle no a la masculinidad hegemónica, a no atender sus emociones y su salud mental, a los comportamientos violentos contra las mujeres”, precisó.