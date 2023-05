David, según los términos que hacen carrera por estos días, es un nómada digital: un ciudadano que viaja por el mundo, conociendo destinos y haciendo actividades turísticas mientras trabaja. Como él son miles los que visitan la ciudad anualmente, dice Nomad List, un portal que recomienda destinos para vivir. El sitio ubica a Medellín como el cuarto más popular en Latinoamérica —entre 150 lugares— y el número 14 del mundo —entre 1.300 sitios—.

“I usually spend three or six months here”, dice David, tras precisar que todo queda cerca y que eso hace más fáciles sus jornadas de trabajo. “Si vives en El Poblado puedes caminar hasta un café, una oficina de coworking, un buen gimnasio. Everything is really easy to get to!”, cuenta, navegando con facilidad entre el inglés y el español. Aunque en Miami —de donde viene— buena parte de la población es hispanohablante, David cuenta que es justo aquí donde ha avanzado en su segunda lengua. “Hablan muy claro. Es un buen lugar para aprender español, muy limpio el idioma”, dice.

Pero desde el principio este estadounidense deja claro que el atractivo principal de la ciudad es el costo de vida. Esa característica ha resultado en el aumento de visitantes. Así lo evidencian los datos: mientras que en 2019 llegaron 929.000 pasajeros internacionales a Medellín, en 2022 esa cifra subió a 1.386.000 pasajeros —el aumento fue del 49%—. “El estilo de vida es muy conveniente; affordable, aunque tengo que decir que ahora está un poco más caro. Llevo viniendo más de cuatro años”.

Como en un curso básico de idiomas, David responde con oraciones simples cuando se le pregunta por su rutina en la ciudad. Dice que se levanta sobre las 6 de la mañana y en principio trabaja tres horas. Luego va al gimnasio, allá en El Poblado, donde vive en un apartamento rentado por Airbnb. Más tarde vuelve a su hospedaje y trabaja hasta el mediodía. Sale, almuerza en el sector y después se conecta otro par de horas desde un coworking. “A veces hasta muy tarde, depende de la cantidad de trabajo”.

Aunque no ahonda en su salario, este estadounidense detalla sus gastos. Eso sí, primero aclara: “Depende del estilo de vida que quieras llevar aquí”. Luego dice que en un mes un extranjero puede gastar entre 1.500 y 3.500 dólares: comida, apartamento, gimnasio, todo. Él, por ejemplo, paga 1.800 dólares por la renta de un apartamento —más de ocho millones de pesos colombianos—. El monto parece exorbitante y explica en parte el fenómeno del encarecimiento de la vivienda y los arriendos en la ciudad, pero David dice que en comparación con Miami el gasto es mucho menor: “Allí, para sostener el mismo estilo de vida que llevo acá, debo gastar más de 5.000 dólares”. Y eso que en Estados Unidos hay ciudades mucho más caras, como Nueva York. ¿Pero llegó aquí solo por el costo de vida? “No. En Miami hay muchas personas de Colombia y me dijeron que Medellín es una ciudad muy bonita. Vine de vacaciones y me gustó. Y he seguido viniendo”, cuenta David.