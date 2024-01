El alcalde Federico Gutiérrez señaló que 15.439 familias en corregimientos, que se surten de acueductos veredales, están sufriendo racionamiento entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., con el fin de regular el suministro y evitar un desabastecimiento. Este número de familias representa el 68% del total de la población rural de la ciudad y están ubicados en San Cristóbal, donde la totalidad de la población está afectada por el acueducto comunitario. Le sigue San Antonio de Prado, donde la situación también es crítica, pues 81% de sus habitantes están bajo este racionamiento; le siguen Santa Elena con el 49% de su población afectada y Altavista con el 34%. En Palmitas, por ahora, no hay medida de racionamiento.

El racionamiento de agua sigue avanzando en Antioquia. Luego de que se conociera que en once municipios ya hay alerta por escasez de agua, ahora también se confirmó que el racionamiento tocó las puertas de Medellín.

El alcalde confirmó que en Medellín el abastecimiento de agua, por ahora, no está en riesgo, pues el subsistema Manantiales está en un 78,35% mientras que el Ayurá está en un 83,08%. Sin embargo, aunque entregó un parte tranquilizador sobre el suministro de agua actual en la ciudad, hizo énfasis en que todavía faltan dos meses difíciles por delante y que, de seguir así, no podría garantizarse que no haya alteraciones al suministro.

Le puede interesar: El Aburrá gasta a manos llenas el agua que no tiene

El mandatario aprovechó para hacer un nuevo llamado a la comunidad para que ayuden a combatir la propagación de incendios. Y es que ya son 103 los incendios forestales en la capital antioqueña. El 95 % es de origen humano, intencional y no intencional; sumados a los municipios del área metropolitana son cerca de 200. Alrededor de 90 hectáreas se han quemado y los animales que habitan esos lugares se ven directamente afectados.