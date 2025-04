Importante reducción: 76% han bajado los hurtos a comercios este año en Medellín

Las zonas de la ciudad donde son más frecuentes los hurtos son, en primer lugar, el centro. En La Candelaria se presentaron durante el primer trimestre, 1.174 casos de hurto, eso es más de 10 al día. No obstante, significa una disminución del 934% frente al 2024 cuando para la misma fecha iban 2.111.

Es llamativo que en la mayoría de los casos de robos en la ciudad los ladrones no usan ningún objeto contundente como pistolas o armas cortopunzante. No obstante, en 644 casos los ladrones han usado armas de fuego para amedrentar a las víctimas y en 609 casos lo han hecho con cuchillos, navajas o elementos similares.

“El compromiso es proteger la vida y mejorar la convivencia. Estos resultados son fruto de un trabajo articulado y de una gestión de la seguridad que combina autoridad, prevención y cercanía”, destacó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Por otro lado, en materia de delitos contra la vida y la integridad personal, el homicidio se redujo cerca de un 10 %, mientras que las lesiones personales disminuyeron un 25 %, con 300 reportes menos. La violencia intrafamiliar, uno de los principales focos de intervención social, también refleja una tendencia a la baja.

“Esto no es casualidad, es el resultado de autoridad, prevención y trabajo articulado. Estamos del lado de la gente, no de los criminales, y no vamos a parar”, escribió el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

La ciudadanía parece haber percibido esa disminución en los delitos, de acuerdo con una encuesta de Invamer, para finales del 2023 la percepción de seguridad de los ciudadanos estaba al rededor del 40%, mientras que actualmente cerca del 52% de la población se siente segura. Mientras tanto, las personas que manifestaron sentirse inseguras bajaron del 51% al 37% en el último año.

En el 2024, Medellín consiguió la tasa de homicidios más baja desde que se tiene registro en 1940 y se encuentra muy por debajo del promedio nacional. Mientras la capital antioqueña tiene una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, el promedio del resto del país es de cerca de 25.

Respecto a las razones para la mejora en los indicadores de seguridad en la ciudad, el secretario de Seguridad Manuel Villa respondió lo siguiente hace unos días en entrevista con EL COLOMBIANO:

“Primero, porque hay una decisión del alcalde Federico Gutiérrez de priorizar la seguridad. Dos, porque nos sentamos con Fiscalía y Policía y les dijimos ‘estamos juntos para lo bueno y para lo no tan bueno y vamos a hacer que los logros sean de todos’. Y tres, hemos construido un nuevo modelo de gerencia y ese es el verdadero valor agregado. La gente volvió a ver en las calles los puestos de control, a los grupos de reacción motorizada, al Ejército patrullar de la mano de la Policía, estamos nuevamente con los megaoperativos y esto deja claro un mensaje a las estructuras criminales que aquí las reglas de juego las ponemos nosotros, aquí quienes tienen que tener miedo son ellos y no los ciudadanos”.