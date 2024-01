En pleno cambio de gobierno, los empleados del Hospital General de Medellín denunciaron que gran parte de los trabajadores de esa institución no habrían recibido el pago de sus salarios al cierre del año pasado.

“En lo que respecta al personal de planta hay compañeros que se fueron a vacaciones sin un solo centavo y eso no lo podemos permitir. Eso jamás en la historia de Medellín, de nuestro hospital, había pasado. Hay compañeros a quienes no le pagaron, pasaron su fin de año vinculados, que no les generaron el pago de su quincena el 31″, sostuvo el líder sindical en diálogo con la emisora Caracol Radio.

Según recordó Toro, estos nuevos líos aparecen luego de un fin de año en el que el hospital, que constituye el centro de atención público más importante de la ciudad, funcionó media máquina luego de que varios especialistas también se vieran forzados a reducir sus servicios por cuenta de presuntos incumplimientos en sus contratos.

“El fin de año operamos como un hospital de segundo nivel, porque no hubo especialidades como urología, cirugía general, tampoco urgentólogos. Tuvimos que operar con nuestros médicos generales de planta”, añadió Toro a ese medio.