Los comerciantes del tradicional mercado de San Alejo, que se realizan desde hace 51 años los primeros sábados de cada mes en el centro de la ciudad, también resultaron afectados por la falta de coordinación y desorden de la actual administración de Medellín.

En una reciente denuncia publicada por algunos de los venteros de este espacio de ciudad través de redes sociales, se quejaron del “despelote” ocurrido en la versión del pasado sábado 2 de diciembre del mercadillo, la cual era la más esperada por estos en todo el año.

INDEPENDIENTES

ACABO CON EL MERCADO DE SAN ALEJO

CONVIRTIERON LA CULTURA DE MEDELLÍN EN UN FORTÍN POLÍTICO

— HÉCTOR BAYRON ZAPATA MARTÍNEZ (@HCTORBAYRONZAPA) December 3, 2023

El quid del asunto es que, pese a ser un espacio planeado con antelación y que por norma debe contar con todas las garantías para su desarrollo, la mayoría de los cerca de 350 artesanos y vendedores que allí se congregaron no contaron siquiera con un toldo en el qué poner sus productos y guarecerse del inclemente sol que por estos días brilla sobre la ciudad.

“La mayoría de compañeros están en mesas plásticas, pero es que muchos tienen productos a los que no les puede dar el sol”, se quejó en video uno de los afectados.



EL COLOMBIANO consultó con varios de ellos quienes detallaron que el asunto fue más grave de lo documentado. Según conoció este diario para ese sábado —pese a que se había prometido por la Secretaría de Cultura que todos los vendedores tendrían toldos— apenas había disponibles 25. Ante la evidente falta de estos elementos, se optó por suplirlos por mesas plásticas y carpas, que tampoco alcanzaron para todos los vendedores.

“Ya eran las 10:00 a.m., y nos faltaban todavía 100 artesanos para darles carpa o mesa. Y a esa hora ya tienen que estar organizados, pero por la situación fue imposible. Empezaron a protestar y a gritarnos con justa razón, pero nosotros no teníamos nada que ver en eso. Como a la 1:00 p.m. trajeron como unos cinco toldos y 60 mesas plásticas más. Ante eso, muchos se fueron porque ya no había nada que hacer, ya habían perdido el día porque empezamos a recoger a las 5:00 p.m.”, explicó uno de los encargados de la logística del evento.

El hecho fue confirmado por Álvaro Torres, miembro de la Mesa de Artesanos de Medellín y testigo del “despelote”. Torres comentó que un rumor inicial —hasta ahora no se ha desmentido— es que el contrato para el alquiler de los toldos finalizó y hasta ahora, cuando queda pendiente otra fecha de San Alejo, no se ha renovado.



“No hubo ni carpas, no hubo mesas para todos, no hubo un Plan B para esta situación. Yo lo que vi fue menos de la mitad de los vendedores con alguno de estos elementos”, detalló.



El asunto no pudo ser peor, pues pese a ser el del pasado sábado el evento más importante de los San Alejo por la expectativa de ventas, el desorden afectó el flujo de caja. “Las ventas estuvieron muy flojas. Uno esperaba hacerse cerca de $300.000, pero esta vez solo vendí $70.000”, añadió Torres.



Otro lunar de la jornada es que ante el desbarajuste, los venteros comenzaron a hacer reclamos a los encargados de la administración, pero “los jefes” dejaron a los subalternos tirados respondiendo por un “chicharrón” del que poco o nada podían hacer.



“La encargada del evento se llama Paola Dávila. Cuando los vendedores comenzaron a rebotarse ella se desapareció y no contestaba el celular. Se intentó llamar al secretario de Cultura Álvaro Narváez pero tampoco contestó. El único que estaba ‘frenteando’ la cosa era un asistente que tenía cerca de 50 vendedores gritándole y reclamándole”, explicaron Torres y el encargado de logística.