Ante este temor, EL COLOMBIANO consultó con la Fiscalía sobre el avance de este proceso y el riesgo que denunciaron las víctimas. No entregaron muchos detalles sobre el avance procesal del mismo, pero señalaron que por la cantidad de delitos por los que está siendo procesado, el tiempo de vencimiento de términos aún está muy lejano.

Alejandra*, una de las víctimas junto con su compañero sentimental, relató que “la audiencia no se hizo y le dieron un nuevo aplazamiento, sin fecha definida, porque como los delitos ocurrieron en varios municipios, están definiendo en cuál se realiza el proceso . Nos dijeron que si pasan 120 días hábiles, podría haber riesgo de que vuelva a quedar libre por vencimiento de términos ”.

En el mismo sentido habla el abogado Iván Durango, quien explicó que puede haber vencimiento de términos cuando durante la formulación de imputación hayan pasado 90 días o cuando la medida cautelar haya cumplido un año. “Pero cada caso hay que mirarlo con lupa”, dijo.

El calvario de las víctimas

Después de la captura de Gómez Ruiz, las víctimas aseguraron que se sienten más tranquilas, a la espera de que se haga justicia por los casos de maltrato, abuso y tortura que sufrieron en hechos ocurridos entre 2006 y 2023, según indicó la Fiscalía cuando se registró la captura. Alejandra recordó los malos meses que vivió, junto con su pareja, por cuenta de los maltratos de los cuales habría sido víctima durante más de dos años.

Entérese: La historia del intento de atraco que terminó con balacera en centro comercial de El Poblado: iban por relojes de lujo

“Todo comenzó cuando yo era una joven a la que reclutó, en ese momento, con mi novio. Al principio se mostraba gentil y con ideas de Dios sin tanto drama y eso nos cautivó”, relató esta mujer.

Pero con el paso del tiempo, este discurso religioso cómodo se habría convertido en una tortura porque, según denunció, se presentaron maltratos y otros casos de abusos.

“Te promete trabajo y te va dando garantías, al tiempo que te va aislando de tu familia, al punto de convertirlos en tus enemigos y luego me dijo que le tenía que pedir permiso para todo, para hablar con mis amigos y hasta con mi esposo, con quien me casé dentro de la secta y ya me prohibían verlo porque lo mandaron a otra ciudad del país”, expresó.

Le puede interesar: Capturan a profesor de educación física que habría abusado de una alumna en Cundinamarca

Finalmente, cuando ambos decidieron salirse y se encontraron en la ciudad en cuestión, ambos notaron los signos de maltrato físico y psicológico, además del incumplimiento de las garantías laborales y económicas, ya que ambos trabajaban en talleres de confecciones y almacenes que tendría El Ungido.