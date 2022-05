Los seres humanos, entonces, no son los únicos vivos. Pero sí son los únicos con voz y voto.

El daño está hecho y es grande. No alcanza con cerrar una llave para ahorrar agua ni separar las basuras y reciclar. Como explica Isabelle Delannoy, autora de la teoría de la Economía Simbiótica (su charla fue Una nueva economía para el bienestar ), se requiere mucho más.

Sin embargo, la vida en la tierra no se acabará pronto. Puede que la vida humana, sí, pero como dice Tarik, el planeta es sabio, resiliente, y podrá recuperarse eventualmente, al igual que otros organismos y tipos de vida.

La Tierra no da espera. El calentamiento global es real y es uno de los muchos síntomas del cambio climático. Estamos en una emergencia.

Lo que nos salve, “no serán esas pequeñas acciones, tampoco ese discurso de decir que no vamos a tener más niños para no sobrepoblar. Este es un discurso que no tiene fundamentos”.

Dice que será el aprender lo qué hay detrás, pensando en las necesidades del planeta. Que cada acción pequeña tenga trasfondo. Por ejemplo, esa agua que va a ahorrar, que sepa de dónde viene y cómo está la fuente hídrica de origen y, por supuesto, no contaminarla. Si va a comprar comida, promueva la diversidad al comprarla diversa, variada. Compre más que tomates y papa: “Comprar comida diversa, alimentos variados, por ejemplo, no es que vaya a generar el cambio porque sí, pero eso obliga a los campesinos y productores a sembrar más y a no sembrar de forma masiva un solo producto. Así los suelos son más biodiversos”, añade Delannoy.

Tampoco el tema de no tener niños, añade, porque se ha demostrado que los países con menos índices de natalidad, con gente de edad más avanzada, son los más industrializados y, por lo tanto, los que más contaminan.

Se requiere un cambio completo en la economía, migrar de las actividades extractivistas y pensar en que la naturaleza también tiene derechos.

Por eso, espacios como el Festival Actuar por lo vivo permiten encontrar otras visiones para generar conciencia, buscar nuevas narrativas y soluciones.

Y Colombia ya lo está haciendo y está, tal vez, más avanzada que otros países. Françoise Nyssen, exministra de cultura de Francia lo dijo. En visitas a Jericó y al Suroeste pudo constatar que las comunidades rodeadas de minería y otras actividades de extracción estaban buscando alternativas y estaban desarrollando proyectos ambientales conscientes y sustentables, cosa que en Francia, su país, no pasa.