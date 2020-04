Aire irrespirable: así se estudia

Un monitor de la calidad de su aire colgado del cuello sería una manera de establecer exposiciones individuales. Pero incluso allí se tendrían limitantes. La única forma de identificar a cuántos contaminantes está expuesta una persona sería tomándole una muestra de sangre para identificar cuáles serían sus niveles de contaminación por partículas suspendidas en el aire.

“Esa sería una medida que con exactitud le diría cuánto es su nivel de exposición. Y en el mundo no hay tecnología para hacerla realidad, solo hay unos escasos avances. Además, tampoco es que esa información le permita a usted moverse en términos individuales, porque no hay un medicamento que le ayude al cuerpo a eliminar el material particulado 2.5 (ver Glosario) por la orina, por ejemplo”, explica el médico salubrista Juan Gabriel Piñeros, y director del grupo de investigación Salud y Ambiente de la Facultad Nacional de Salud, quien ha trabajado de la mano con Grisales en diversas investigaciones. Otro tipo de tóxico para su cuerpo como el mercurio se le podría sacar con un quelante. El material particulado en la sangre, no.